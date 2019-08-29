الغارات الإماراتية على عدن وزنجبار توقع 300 بين قتيل وجريح

قالت وزارة الدفاع اليمنية إن الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار أوقعت 300 شخص بين قتيل وجريح.

#الحضرمي: تدين الحكومة القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.

— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) August 29, 2019