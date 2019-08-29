الرئيس اليمني يتهم الإمارات بدعم الانفصاليين في الجنوب

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرة الأولى دولة الإمارات بالمسؤولية عن انقلاب المجلس الانتقالي" في مدينة عدن وأنه تم بدعم وتخطيط من الإمارات.

أهم ما جاء في بيان الرئيس اليمني:

نواجه التمرد المسلح الذي تقوم به مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

لن ترهبنا طائرات العابثين المستهدفين لأرضنا وسنستعيد عدن ونبسط نفوذ الدولة فيها.

المليشيات المتمردة تمادت في مهاجمتها مؤسسات الدولة في عدن بدعم وتمويل وتخطيط من الإمارات.

الطائرات الإماراتية دعمت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

فوجئنا بالطائرات الإماراتية تنفذ غارات ضد المواطنين والجيش اليمني.

قوات الجيش انسحبت بعد استهدافها من قبل الطائرات الإماراتية.

الإمارات استغلت الظروف الحالية التي نمر بها لمهاجمة مؤسسات الدولة الشرعية، ولن نسمح لها بتقسيم البلاد.

لا يمكن لتدخل الأشقاء في معركتنا أن يكون مدخلا لتقسيم بلادنا.

نطالب السعودية بالتدخل لوقف الهجوم السافر والقصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.

عقب البيان قال نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي إن "الحكومة اليمنية طلبت رسميا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الامارات.. ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا".

#الحضرمي: طلبت الحكومة اليمنية رسميا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) August 29, 2019

أعضاء في مجلس الوزراء اليمني طالبوا الرئيس هادي بأن يطلب من السعودية "إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية".

الوزراء وقعوا على رسالة إلى الرئيس هادي طالبوا فيها "بسحب السفير اليمني من الإمارات وتعليق العلاقة بين البلدين".

الأعضاء أكدوا في رسالتهم على "حق الجمهورية اليمنية في مقاضاة الإمارات".

وأقرت الإمارات (الخميس) في بيان لوزارة خارجيتها بشن ضربات جوية جنوبي اليمن، قائلة إنها "استهدفت مجموعات مسلحة ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن".

أبرز ما ورد في بيان خارجية الإمارات:

نفذنا ضربات جوية محددة، وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس/ آب.

عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف.

مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف.

تطلب الأمر ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.

تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها.

مليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية.

قتلى وجرحى