إلهان عمر تطالب بتعزيز حمايتها الأمنية بعد تلقيها تهديدات بالقتل

كشفت النائبة الأمريكية إلهان عمر عن حاجتها لحماية أمنية إضافية، بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بعد ساعات من تلقيها رسالة من مرشح جمهوري، طالبها بالعودة إلى الصومال.

I hate that we live in a world where you have to be protected from fellow humans. I hated it as a child living through war and I hate it now.

But until deranged people like this stop threatening my life and the lives of others, I have to accept the reality of having security. https://t.co/EUkaaCzXZi pic.twitter.com/VDweQr6bHf

— Ilhan Omar (@IlhanMN) August 28, 2019