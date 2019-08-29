البث الحي
سياسة|أمريكا

إلهان عمر تطالب بتعزيز حمايتها الأمنية بعد تلقيها تهديدات بالقتل

إلهان عمر النائبة عن ولاية مينيسوتا
إلهان عمر النائبة عن ولاية مينيسوتا
29/8/2019

كشفت النائبة الأمريكية إلهان عمر عن حاجتها لحماية أمنية إضافية، بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بعد ساعات من تلقيها رسالة من مرشح جمهوري، طالبها بالعودة إلى الصومال.

دوافع عنصرية
  • إلهان عمر المولودة في الصومال، قالت إنها تعاني مؤخراً من تهديدات متزايدة بالقتل.
  • أوضحت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي أنها تتلقى التهديدات بشكل مباشر، عندما يستهدفها المحافظون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • الرسالة التي تلقتها إلهان عمر، ونشرتها عبر تويتر، تتضمن دوافع عنصرية، تشير إلى مسقط رأسها "الصومال"، وتهددها بإطلاق النار عليها، إذا لم تغادر ولاية مينيسوتا.

هجوم من الجمهوريين
  • صحيفة واشنطن بوست، نقلت عن إلهان عمر، قولها إن السلطات تحقق في التهديدات الأخيرة.
  • دعت إلهان الولايات المتحدة، إلى المزيد من الجهود، للتحقيق في تلك التهديدات، وتعزيز حمايتها أمنياً.
  • المرشح الجمهوري لانتخابات ولاية ألاباما لمجلس الشيوخ، روي مور، هاجم إلهان، قائلاً إن ترمب كان على حق، داعياً إياها للعودة إلى الصومال.
  • النائبة كانت قد انتقدت الجمهوريين في حديث صحفي، إثر دعوات أطلقها الجمهوريون في ألاباما تدعو لطردها.
  • يزعم الحزب الجمهوري، أن إلهان عمر انخرطت في خطاب يتناقض مع القيم الأمريكية.
رد إلهان عمر
  • الحزب الجمهوري في ألاباما، دعا في اجتماع له إلى طرد إلهان عمر، بدعوى تعاطفها مع الإرهاب.
  • في ردها، غردت إلهان عمر، عبر حسابها في تويتر قائلةً "لقد انتخبت بنسبة 78% من الأصوات من قبل سكان مينيسوتا في الدائرة الخامسة، وليس من قبل حزب ألاباما الجمهوري".
  • أضافت إلهان في تغريدة أخرى أن روي مور تم طرده من مجلس الشيوخ عام 2017م بعد مزاعم متعددة بأنه شارك في إقامة علاقات غرامية مع الفتيات القاصرات حينما كان في الثلاثينيات من عمره.
خلفيات
  • إلهان عمر تبلغ من العمر 36 عاماً، وهي ابنة لاجئين صوماليين، وصفت الرئيس الأمريكي بـ"الفاشي والعنصري" وقالت إنها ستظل كابوسا يلاحقه، وذلك ردا على تصريحاته ضدها.
  • عبر العديد من السياسيين الأمريكيين والناشطين والشخصيات المشهورة، عن دعمهم لإلهان عمر في إطار حملات الدعم، وكتبوا في صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي "أنا أقف إلى جانب إلهان عمر".
المصدر : أكسيوس
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)