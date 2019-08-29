إلهان عمر تطالب بتعزيز حمايتها الأمنية بعد تلقيها تهديدات بالقتل

كشفت النائبة الأمريكية إلهان عمر عن حاجتها لحماية أمنية إضافية، بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بعد ساعات من تلقيها رسالة من مرشح جمهوري، طالبها بالعودة إلى الصومال.

دوافع عنصرية

إلهان عمر المولودة في الصومال، قالت إنها تعاني مؤخراً من تهديدات متزايدة بالقتل.

أوضحت عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي أنها تتلقى التهديدات بشكل مباشر، عندما يستهدفها المحافظون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

الرسالة التي تلقتها إلهان عمر، ونشرتها عبر تويتر، تتضمن دوافع عنصرية، تشير إلى مسقط رأسها "الصومال"، وتهددها بإطلاق النار عليها، إذا لم تغادر ولاية مينيسوتا.

I hate that we live in a world where you have to be protected from fellow humans. I hated it as a child living through war and I hate it now. But until deranged people like this stop threatening my life and the lives of others, I have to accept the reality of having security. https://t.co/EUkaaCzXZi pic.twitter.com/VDweQr6bHf — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 28, 2019

هجوم من الجمهوريين

صحيفة واشنطن بوست، نقلت عن إلهان عمر، قولها إن السلطات تحقق في التهديدات الأخيرة.

دعت إلهان الولايات المتحدة، إلى المزيد من الجهود، للتحقيق في تلك التهديدات، وتعزيز حمايتها أمنياً.

المرشح الجمهوري لانتخابات ولاية ألاباما لمجلس الشيوخ، روي مور، هاجم إلهان، قائلاً إن ترمب كان على حق، داعياً إياها للعودة إلى الصومال.

النائبة كانت قد انتقدت الجمهوريين في حديث صحفي، إثر دعوات أطلقها الجمهوريون في ألاباما تدعو لطردها.

يزعم الحزب الجمهوري، أن إلهان عمر انخرطت في خطاب يتناقض مع القيم الأمريكية.

رد إلهان عمر

الحزب الجمهوري في ألاباما، دعا في اجتماع له إلى طرد إلهان عمر، بدعوى تعاطفها مع الإرهاب.

في ردها، غردت إلهان عمر، عبر حسابها في تويتر قائلةً "لقد انتخبت بنسبة 78% من الأصوات من قبل سكان مينيسوتا في الدائرة الخامسة، وليس من قبل حزب ألاباما الجمهوري".

أضافت إلهان في تغريدة أخرى أن روي مور تم طرده من مجلس الشيوخ عام 2017م بعد مزاعم متعددة بأنه شارك في إقامة علاقات غرامية مع الفتيات القاصرات حينما كان في الثلاثينيات من عمره.

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