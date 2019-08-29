أردوغان: لن نسمح بتأجيل الاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح بتأجيل الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة حول إقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها قناة (سي.إن.إن ترك) أن الاتفاق نحو إقامة "منطقة آمنة" هو التحرك الصائب.

أبرز تصريحات أردوغان:

الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الولايات المتحدة هو التحرك الصائب نحو إقامة منطقة آمنة وإجلاء وحدات حماية الشعب من شرق الفرات.

لن نقبل إطلاقا بأي تأخير كالذي شهدناه في منبج. ينبغي أن تتحرك العملية بوتيرة سريعة.

لماذا الخلاف؟

أعلنت أنقرة مطلع الأسبوع افتتاح مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على حدود شمال شرق سوريا.

ودب خلاف بين واشنطن وأنقرة بسبب الخطط في المنطقة حول وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وتعتبرها أمريكا جزءا أساسيا لمحاربة تنظيم الدولة.

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقامة المنطقة الآمنة العام الماضي بعدما أعلن خططا لسحب القوات الأمريكية الخاصة من شمال سوريا.

لكنه علق تلك الخطة في وقت لاحق لضمان توفير الحماية لحلفاء واشنطن الأكراد.

انسحاب كردي

وذكر أردوغان هذا الأسبوع أن القوات البرية التركية ستدخل المنطقة الآمنة "قريبا جدا" بعدما حذر من أن بلاده ستشن هجوما عبر الحدود من جانب واحد لطرد وحدات حماية الشعب من على حدودها إذا لزم الأمر.

ذكرت السلطات التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا أن وحدات حماية الشعب انسحبت من مواقعها في تل أبيض ورأس عيسى على الحدود في الأيام الأخيرة.

ويثير الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب غضب تركيا التي تعتبرها تهديدا أمنيا وعلى صلة بالمسلحين الأكراد على أراضيها.

قصف من قوات النظام السوري على إدلب

مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار:

قدمت الكويت وألمانيا وبلجيكا، إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني في سوريا.

جاء ذلك على لسان المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك بيكستين، في تصريح أدلى به للصحفيين، الخميس.

وأشار بيكلستين، إلى أن الهجمات الجوية والتوتر المتزايد، يهددان المستشفيات والمدارس والبنى المدنية وسلامة 3 ملايين مدني في إدلب.

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