من أجل بريكست.. بوريس جونسون يعلق أعمال البرلمان البريطاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه طلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر/ أيلول وحتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

التفاصيل:

يهدف القرار إلى منع البرلمان من عرقلة خطط إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إذ سيعود البرلمان قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوربي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست.

يتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المقرر، والذي أُرجئ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

معارضو بريكست يتظاهرون أمام مجلس العموم-لندن 28 أغسطس

غضب المعارضين: