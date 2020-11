ملكة بريطانيا توافق على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان

وافقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019