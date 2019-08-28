ملكة بريطانيا توافق على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان

وافقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت.

بيان ملكي:

بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا قال إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء لتعليق عمل البرلمان.

البيان أضاف "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الإثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى الإثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019".

جونسون طلب من الملكة تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

أبرز ما ورد في بيان رئيس الوزراء البريطاني:

تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

أرى أنه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوربي (في 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول).

إذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوربي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

الأسابيع التي تسبق القمة الأوربية ضرورية بالنسبة لي لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوربي. بإظهارنا الوحدة والتصميم، سيكون أمامنا فرصة بالحصول على اتفاق جديد يمكن اعتماده في البرلمان.

المعارضة:

المعارضة البريطانية نددت بمناورة جونسون التي وصفوها بأنها "معادية للديموقراطية".

قادة المعارضة بعثوا بخطابات احتجاج للملكة إليزابيث الثانية على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان بصورة مؤقتة.

قادة المعارضة طلبوا عقد اجتماع مع الملكة، مما قد يجرها إلى الأزمة التي تشهدها البلاد، التي تتصاعد منذ عام 2016 عندما وافق 52 في المئة من البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوربي.

البرلمان يرفض اتفاق الخروج:

من المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله الثلاثاء في دورة برلمانية يبدو أنها ستكون حاسمة.

وكالة رويترز قالت إن هناك احتمالا أن يقوم البرلمان بالتصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون، مما قد يؤدي في النهاية إلى إجراء انتخابات عامة إذا خسر جونسون التصويت.

البرلمان البريطاني رفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوربي، بعد عامين من المفاوضات، ثلاث مرات.

من شأن هذا القرار ألا يمنح النواب المعارضين للخروج بدون اتفاق وقتا كافيا للتصويت على قوانين تتيح تجنب حصول هذا الأمر.

رئيس مجلس العموم جون بيركو اعتبر الخطوة "فضيحة دستورية"، ونددت المعارضة بمناورة جونسون التي وصفتها بأنها "المعادية للديموقراطية".

بيركو اشتهر خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتاً جديداً حول اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوربي.

بيركو اشترط تغيير مضمون الاتفاق، ما أثار اتهامات ضده بأنه يريد تخريب بريكست.

كما تسبب الإعلان في تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,6% مقابل اليورو والدولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشاد برئيس الوزراء البريطاني قائلا على تويتر: "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة".

ترمب قال إنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.