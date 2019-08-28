ليبيا.. قوات الوفاق تعزز مواقعها شرق طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأربعاء، أن قواتها عززت مواقعها في محور القربولي بمنطقة تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس.

التفاصيل:

أوضح بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن قوات الوفاق سيطرت على تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن أرغمتها على الانسحاب تحت ضربات المدفعية الثقيلة.

في سياق متصل، سيطرت قوات الوفاق الثلاثاء على بوابات بمدينة غريان جنوب طرابلس، وعززت مواقعها على طول الحدود الإدارية للمدينة.

بعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب طرابلس.

كانت قوات الوفاق قد أحبطت يوم الإثنين محاولة لقوات حفتر لاقتحام مدينة غريان (مئة كيلومتر تقريبا جنوب غرب العاصمة طرابلس) بعد شهرين من طرد الأخيرة منها.

قالت مصادر من قوات الوفاق إن مسلحين من قوات حفتر، شنوا هجوما على الضواحي الجنوبية للمدينة، وأن قوات الوفاق تراجعت صباحا في بعض النقاط، لكن بعد وصول تعزيزات تمكنت من طرد القوات المهاجمة باتجاه مدينة (الأصابعة) الخاضعة لمسلحين موالين لحفتر.

بحلول المساء، أكد المجلس البلدي في غريان -في بيان- أن الوضع بالمدينة تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الهجوم على غريان تسبب في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.

الوفاق تسيطر على غريان: