للمرة الأولى في تونس: مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية

قال مسؤولون تونسيون إن البلاد ستشهد للمرة الأولى مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل.

التفاصيل:

سيتم تنظيم ثلاث مناظرات في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية وقبل يوم الصمت الانتخابي في 14 سبتمبر/ أيلول.

المناظرات ستجرى تحت عنوان "الطريق الى قرطاج-تونس تختار"، وستكون مدة المناظرة الواحدة ساعتين ونصف بمشاركة 10 مرشحين.

المناظرة ستتضمن ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي.

يشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة "مبادرة مناظرة".

الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد لسعد الداهش قال في مؤتمر صحفي إن المناظرات ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين.

الداهش أوضح أن المناظرات "محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح وتوضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم".

رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري النوري اللجمي قال إن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات "ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة وستتخذان الاجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح" لأنها المرة الأولى تشهد فيها تونس مثل هذا الأمر.

رئيس منظمة "مبادرة مناظرة" بلعباس بن كريدة، التي تشارك في تنظيم المناظرات، قال إن الهدف من تنظيم المناظرات هو "تعزيز الديموقراطية في تونس".

قصر قرطاج الرئاسي

الانتخابات الرئاسية التونسية: