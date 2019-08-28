لجنة جزائرية تدعو إلى الإفراج عن معتقلي المظاهرات

طالبت لجنة جزائرية الأربعاء، بالإفراج عن الموقوفين (المعتقلين) خلال المظاهرات المتواصلة في الجزائر منذ أكثر من 6 أشهر والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان، إنّ التحقيق الذي يعنيهم يشهد "مماطلة متعمدة".

أبرز ما ورد في بيان اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين:

إنّ الاحتجاز المستمر ل ـ42 شخصاً أوقفوا خلال الحراك الاحتجاجي "مجحف وغير قانوني"، وطالبت بـ"الإفراج الفوري" عنهم.

التوقيفات "غير القانونية" تهدف إلى "جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز بيد السلطة.

السلطة الجزائرية تعمل على تنفيذ خريطة طريق، وترغب في أن يسلم الحراك الاحتجاجي بها وهي تنظيم انتخابات رئاسية.

إنّ خريطة الطريق التي صاغتها السلطة ستقود إلى "إحياء النظام" السياسي الموروث عن عقدين من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يطالب المتظاهرون كل يوم جمعة بإسقاط رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفيقلة.

لجنة الإفراج عن الموقوفين: