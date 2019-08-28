غضب إسرائيلي بسبب مسلسل عن استشهاد الفتى محمد أبو خضير

أثار مسلسل تنتجه شركة أمريكية، غضبًا واسعًا في إسرائيل بسبب تناوله قصة استشهاد الصبي الفلسطيني محمد أبو خضير بعد تعذيبه وحرقه على يد مستوطنين إسرائيليين عام 2014.

مسلسل "أولادنا"

مسلسل "أور بويز" (أولادنا) يتناول قصة استشهاد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير بعد اختطافه على أيدي مستوطنين إسرائيليين قاموا بتعذيبه وحرقه حيًا حتى الموت في يوليو/تموز عام 2014.

المسلسل عمل مشترك لشبكة "إتش بي أو" الأمريكية التي تنتج مسلسل "صراع العروش" الشهير، وشركة كيشيت إنترناشونال الإسرائيلية وتولت إنتاجه شركة موفي بلس.

تولى كتابة الحلقات، التي تذاع باللغتين العبرية والعربية وإخراجها وإنتاجها، إسرائيليان من اليهود وواحد من عرب 48 مزجوا فيها لقطات وثائقية واقعية بمشاهد تمثيلية للنفاذ إلى التفاصيل الدقيقة التي يقولون إنها تحرك الصراع.

المسلسل يواجه انتقادات حادة في إسرائيل حيث يتهم بالتحيز للفلسطينيين.

الطفل الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير

منتقدو المسلسل

يقول منتقدو المسلسل إنه يحرف الحقائق ويتجاهل ما يصفونه بـ"الإرهاب" الفلسطيني ضد الإسرائيليين، ويشوه صورة إسرائيل.

من أبرز من انتقدوا المسلسل يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كتب على حسابه في تويتر "المسلسل يخبر العالم بأسره كيف أن الإسرائيليين واليهود قتلة متوحشون ومتعطشون للدماء، وكيف يتعرض الفلسطينيون لسوء المعاملة والقمع".

ردود الفعل على المسلسل بدأت بعد أول حلقتين منه في منتصف أغسطس/آب الجاري عندما وقعت 120 عائلة جنود ومدنيين إسرائيليين قُتلوا في هجمات لفلسطينيين، رسالة إلى شركة "إتش بي أو" تطالب الشركة بأن تنشر توضيحًا على الشاشة يقول إن ما سموه "الإرهاب الفلسطيني" أكبر من الناحية الإحصائية من الإرهاب اليهودي.

ماتان بيليغ، رئيس جماعة "إم تيرتزو"، وهي جماعة إسرائيلية يمينية متطرفة، قال إنه لا يصح عقد أي مقارنة بين "الإرهاب الفلسطيني" والإرهاب اليهودي.

أفيهو غامليل، شقيق متطرف يهودي مدان، نشر على صفحته على فيسبوك صور مخرجي المسلسل الثلاثة وكتب تحتها "تذكروا هذه الوجوه جيدًا"، ما اعتبر تهديدًا للمخرجين، لكنه حذف المنشور لاحقًا بعدما شاركه مئات الأشخاص.

والدا الضحية الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير (رويترز)

رد مخرجي العمل

المخرجون جوزيف سيدار وهاغاي ليفي وتوفيق أبو وائل، قالوا إنهم كانوا مستعدين للهجوم عليهم بسبب المسلسل لكنهم لم يتوقعوا أن تكون الحملة بهذا السوء.

سيدار قال إن استغلال أسر قتلى إسرائيليين في تناول المسلسل ليس سوى وسيلة لإسكات النقاش العام.

ليفي قال إن المسلسل "لا يتحدث عن الإرهاب على الإطلاق، لكنه يتحدث عن فهم طبيعة جريمة الكراهية".

أبو وائل تلقى انتقادات من نوع مختلف، حيث واجه ضغوطًا من نشطاء يعارضون عمله مع شركة إنتاج إسرائيلية.

أبو وائل رفض هذه الانتقادات وقال "الأمور ليست سوداء وبيضاء. الواقع أكثر تعقيدًا. بالنسبة لي كفلسطيني، الاحتلال بحد ذاته شكل من أشكال الإرهاب".

كيف رأت عائلة أبو خضير المسلسل؟