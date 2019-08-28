غزة.. الكشف عن الخيوط الأولى لتفجيرين أسفرا عن مقتل 3 من الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أنها كشفت الخيوط الأولى لتفاصيل تفجيري الثلاثاء اللذين أسفرا عن استشهاد ثلاثة عناصر أمنية وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعلنت الداخلية في بيان، حالة الاستنفار في كافة أجهزتها الأمنية والشرطية بعد استهداف حاجزين للشرطة الفلسطينية بموقعين منفصلين في غرب مدينة غزة.

فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، ضرورة الكشف عن الجناة، وأن "يد العابثين بأمن البلد يجب قطعها".

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، عن مصادر من (حماس) قولها، أنها شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجماعات المسلحة في غزة، بعد التفجيرين.

بيان داخلية غزة:

نُطمئن أبناء شعبنا على استقرار الحالة الأمنية في غزة.

لن نسمح لأي جهة كانت بالمساس بأمن المواطنين في غزة، وسنضرب بيد من حديد كل من يعمل لذلك.

إن الاحتلال الصهيوني وعملاءه يعملون بشكل دائم على ضرب حالة الأمن والاستقرار في غزة، ويستخدمون في ذلك أساليبَ شتى.



تفاصيل التفجيرين

التفجيران وقعا مساء الثلاثاء في حاجزين تابعين للشرطة في غرب مدينة غزة، مساء الثلاثاء.

الشهداء الثلاثة هم: ملازم/ سلامة ماجد النديم (32 عامًا)، ملازم/ وائل موسى محمد خليفة (45 عامًا)، مساعد/ علاء زياد الغرابلي (32 عامًا).

نفى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن يكون الاحتلال قد قصف مواقع في غزة.

عصر أمس الثلاثاء، استهدفت مدفعية الاحتلال موقعًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف موقعًا يتبع لحركة "حماس"، شمالي القطاع.

تصريحات إسماعيل هنية:

مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم.

ستكون الأمور واضحة وجلية أمام شعبنا، لكن يجب كبح جماح الشائعات وخلط الأوراق مع الانتظار الإيجابي لكلمة الفصل من وزارة الداخلية.

نحن على يقين بأن الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الأطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات.

لقطة من مكان أحد التفجيرين اللذين وقعا غربي غزة (الجزيرة مباشر)

فوزي برهوم الناطق باسم حماس:

ثقتنا عالية بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وقدرتها على تفكيك الجريمة والقبض على المجرمين.

المقاومة الباسلة التي ما رضخت للاحتلال لن ترضخ للعابثين في أمن غزة، وستتصدى بقوة لأي فتنة تستهدف إنقاذ الاحتلال من أزماته.

ما لم يحققه الاحتلال وأعداء المقاومة بالحروب والحصار ومحاولات الفوضى، لن يتمكنوا من تحقيقه عبر تفجيرات إرهابية وجرائم مشبوهة.

التفجيران الذان نفذهما انتحاريان أدى إلى استشهاد 3 من الشرطة وإصابة 3 آخرين (الجزيرة مباشر)

بيان حركة الجهاد الإسلامي:

ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الغادر الذي يستهدف كل الشعب الفلسطيني.

نؤكد وقوفنا وبكل قوة إلى جانب الشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهة أي محاولات خبيثة يحاول أصحابها ضرب جبهتنا الداخلية لصالح أجندات تخدم العدو الصهيوني المتربص بشعبنا ومقاومته الباسلة.