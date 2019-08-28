سيناء: مقتل مجندين في هجوم ومدني برصاص عشوائي

قتل مجندان مصريان وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف كمينا عسكريا في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

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قالت مصادر طبية في مستشفى العريش للجزيرة مباشر، إنه وصلت للمستشفى جثتا مجندين و 5 مصابين من (كمين نمر 2) في مدينة الشيخ زويد.

أضافت المصادر أن القتلى والجرحى أصيبوا برصاص حي وشظايا قذائف.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الأمن المصرية قتل 3 مسلحين، وإصابة 4 آخرين خلال هجوم على كمين أمني بالقرب من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

مصدر أمني مصري أبلغ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق اليوم عن مقتل مدني وإصابة اثنين أخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق رصاص عشوائي مجهول المصدر على الطريق الدولي العريش- القنطرة بمحافظة شمال سيناء.

قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن إطلاق الرصاص العشوائي مجهول المصدر تم بالقرب من كمين شرطه تفاحة بمنطقة بئر العبد، ظهر اليوم.

أشار إلى نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى بئر العبد القريبة من المكان، وجاري التحقيق لمعرفه مصدر إطلاق الرصاص العشوائي.

أكد مصدر طبي من مستشفى بئر العبد، طلب عدم ذكر اسمه، وصول ثلاثة مصابين بالرصاص إلى المستشفى وقد توفى مدني وتم إيداعه ثلاجة المستشفى، ونقل حالتين إلى العناية المركزة.

منذ فبراير/شباط 2018، تشن قوات الأمن (جيش وشرطة) حملة أمنية واسعة تحت مسمى "العملية الشاملة"

العمليات العسكرية في سيناء