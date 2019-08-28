سوريا: الوحدات الكردية تعلن الانسحاب من موقعين شرق الفرات

أعلنت الوحدات الكردية بدء سحب قواتها من مناطق حدودية متاخمة لتركيا، في إطار التفاهمات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات.

المحادثات جارية

مسؤول لدى وحدات حماية الشعب الكردية أوضح أن الانسحاب بدأ بالفعل من منطقتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين.

المسؤول قال إن الاتفاق النهائي لم يتم إلى الآن، لكن المحادثات لاتزال جارية والتهديد مستمر، حسب وصفه.

أضاف أن هذا التحرك يظهر التزام وحدات حماية الشعب بالاتفاقات، وجديتها في المحادثات.

البدء بتنفيذ آلية #المنطقة_الآمنة وازالة الخنادق وسحب الاسلحة الثقيلة بعمق ٥الى ١٤ كم وانسحاب وحدات حماية الشعب ypgلتحل محلها المجالس العسكرية المحلية pic.twitter.com/oJzL0I84rV — Ronakshekhe (@ronakshekhe) August 27, 2019

البنتاغون يؤكد

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عزم القوات الكردية، سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ذكر أن التحركات تظهر حسن نوايا وحدات حماية الشعب، التي تدعم تنفيذ إطار عمل الآلية الأمنية.

أشار روبرتسون، إلى أن الهدف من الخطة، تركيز الشركاء بما فيهم التحالف، على محاربة تنظيم الدولة، حتى لا يعاود الظهور.

آلية أمنية لا منطقة آمنة

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، أشار إلى أن الانسحاب سيكون في عمق خمسة إلى 14 كيلومتراً ويشمل مناطق ريفية ومواقع عسكرية، دون أن يصل إلى مدن وبلدات رئيسية.

أردف أن القوات الكردية، بدأت بتفكيك حواجز ذات طبيعة دفاعية، وتسلم سيطرة المجالس العسكرية للمقاتلين المحليين.

بالي: القوات الأمريكية والتركية، ستحرس القطاع الحدودي داخل الحدود التركية.

أوضح المتحدث أن الاتفاق يقضي بتشكيل آلية أمنية، وليس منطقة آمنة، مما يهدئ ما وصفوها بـ"مزاعم تركيا بالخوف على أمنها القومي".

تقارب تركي أمريكي

نقلت رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات، أن أنقرة وواشنطن، اتفقتا على بدء العمل على قطاع واحد من الحدود.

المصدر ذكر أن ترتيب آلية الأمان قيد التنفيذ على مراحل، والترتيبات ستتفاوت في مناطق حدودية مختلفة.

أفاد المصدر بأن الدوريات التركية والأمريكية، ستراقب إزالة الأسلحة الثقيلة، والتحصينات، والأنفاق، من بلدتي تل أبيض ورأس العين.

مسؤول تركي: أنقرة وواشنطن، حلتا بعض الخلافات، رغم إصرارنا على زيادة عمق المنطقة.

مسؤولون أتراك أكدوا مراراً عزم أنقرة على التوغل لمسافة 32 كيلومترا داخل سوريا.

تعزيزات عسكرية تركية على الحدود مع سوريا

تنفيذ الاتفاق

أعلنت تركيا والولايات المتحدة هذا الشهر، الاتفاق على المرحلة الأولى للمنطقة الأمنية على امتداد الحدود.

لم تقدم الدولتان تفاصيل تذكر، بشأن الاتفاق على ما تصفه تركيا بالمنطقة الآمنة داخل سوريا.

جاء ذلك عقب شهور من الجمود بشأن مدى عمق المنطقة، في شمال شرق سوريا، (شرق الفرات).

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الإثنين الماضي، بأن القوات التركية ستدخل المنطقة المقررة "قريبا جدا".

أقيم مركز عسكري مشترك، بين أنقرة وواشنطن للإشراف على العملية في مطلع الأسبوع.

ذكر أردوغان أن تركيا أتمت جميع الاستعدادات لتنفيذ خططها إذا لم تلب مطالبها.

أبلغ أردوغان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء بأنه إذا استمرت "الاستفزازات" عبر الحدود، فإنه بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي.

حذرت أنقرة مرارا من أنها ستتوغل عسكريا في شمال شرق سوريا، لإبعاد الوحدات الكردية عن الحدود.

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