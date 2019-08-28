رئيس الوزراء الياباني يعتزم لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك الشهر المقبل فيما تواصل طوكيو مساعيها للقيام بدور فاعل لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.
التفاصيل:
- رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه تم الترتيب للقاء وسيتم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- قال ظريف إن طهران لا تسعى لزيادة التوتر لكنه طالب بتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي.
- أبلغ ظريف، آبي، "تلقيت كلاما واضحا من المرشد الإيراني علي خامنئي أنه لا يرغب في صنع وحيازة واستخدام أسلحة نووية".
- قال آبي "اليابان ترغب في مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل استقرار الوضع".
زيارة آبي إلى إيران:
- زار آبي إيران في يونيو/حزيران الماضي والتقى خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني في مسعى لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.
- قام جواد ظريف بزيارة خاطفة لبياريتس اثناء انعقاد قمة مجموعة السبع في إطار المساعي لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
- لم يلتق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جواد ظريف، لكنه ابدى انفتاحا على لقاء روحاني في مستقبل قريب.
- أعلن روحاني أن اجتماعا لا يمكن أن يحصل إلا إذا ألغت الولايات المتحدة أولا العقوبات المفروضة على إيران.
روحاني يدعو للوحدة في مواجهة أمريكا
- الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا إلى الوحدة من أجل التصدي لما وصفها "الحرب الاقتصادية" التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده.
- وقال روحاني في كلمة تلفزيونية "ينبغي أن نتحد لمواجهة وكسب هذه الحرب الاقتصادية التي شنتها أمريكا علينا".
خلفيات:
- اليابان من كبار مستوردي النفط الإيراني، وكانت إحدى الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات لشراء النفط مباشرة من طهران.
- فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على طهران بعد انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي وُقع عليه في عهد سلفه باراك أوباما.