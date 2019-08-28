حرائق الأمازون في تصاعد.. وشروط برازيلية لقبول المساعدات

أعلن المعهد الوطني البرازيلي، لأبحاث الفضاء، أمس الثلاثاء، تسجيل 1659 حريقاً جديداً في منطقة الأمازون خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في وقت، تستمر فيه الجهود الدولية للسيطرة على الحرائق، فيما أكد مسؤولون، انفتاح الحكومة البرازيلية على المساعدات الخارجية، لمكافحة الحرائق، شريطة ألا تمس السيادة.

الحرائق تتمدد

ارتفع عدد الحرائق الذي جرى تسجيله منذ بداية العام إلى 82,285 في كافة انحاء البرازيل، أكثر من نصفها في الأمازون.

تشهد غابات الأمازون حرائق كبيرة، منذ عدة أسابيع، وتسببت مؤخراً في إيقاف مباراة لكرة القدم، في الدوري البرازيلي بين ناديي أتلاتيكو اكريانو، ولوفيردينس.

عرضت صحيفة الغارديان البريطانية، أمس الثلاثاء، لقطات تظهر الحرائق التي التهمت أجزاء واسعة من الغابات.

نشر موقع غلوبال نيوز مقطع فيديو أظهر آثار الحرائق المُدمرة في الأمازون وهي تتمدد لبقية أجزائها.

ازدياد الأمراض التنفسية

قالت وكالة أسوشييتد برس، إن عدد الأشخاص الذين عولجوا من مشاكل في الجهاز التنفسي، زاد في الأيام الأخيرة.

نقلت الوكالة عن طبيب الأطفال، دانييل بيرس، قوله إن الطقس الجاف والدخان، يسببان العديد من المشكلات للأطفال، مثل الالتهاب الرئوي والسعال.

بيرس: ازدادت حالات المشاكل التنفسية لدى الأطفال، إلى 180 حالة بعدما كانت 120 بداية شهر أغسطس/آب الجاري.

تحوّلات برازيلية لقبول المساعدات

الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اشترط وضع مبالغ المساعدات الخارجية، لإطفاء حرائق الأمازون، تحت تصرف بلاده، لقبولها.

المتحدّث باسم الرئيس البرازيلي قال في تصريح صحفي، إن بلاده منفتحة على قبول الدعم المادي، من مؤسسات ودول مختلفة، لحل مشكلة الأمازون.

يشير الإعلان إلى تحول موقف الرئيس، بعدما اشترط في وقت سابق، اعتذاراً فرنسياً عن الإهانات المزعومة.

اشترط بولسونارو قبل ذلك لقبول المساعدات، تراجع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تصريحاته، والاعتذار عنها.

بولسونارو، ذكر في تصريحات، نقلتها أسوشييتد برس، أنّ ماكرون نعته بالكاذب، وهو يشكك في سيادة البرازيل، داعياً إياه للتراجع والاعتذار عن ذلك.

رفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على هذه التصريحات، حسب فرانس برس.

سخط دولي

أثارت حرائق الأمازون، سخطاً دولياً، ووضعت البرازيل في مأزق.

باتت الحرائق، تهدد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربي ومجموعة ميركوسور، الذي بدأ التفاوض بشأنه قبل 20 عاماً.

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