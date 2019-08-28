جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن حسابات تواصل اجتماعي بالفارسية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تويتر فتح حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي ناطقة باللغة الفارسية، لمد جسور التواصل مع الشعب الإيراني على حد زعمه.

وجاء الإعلان بعد سلسلة حوادث فاقمت التوترات بين إيران وإسرائيل التي تعهّدت منع طهران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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أعلن جيش الاحتلال أن الحسابات الجديدة على منصات "تويتر" و"إنستغرام" و"تلغرام" ستسمح للإيرانيين بـ"أن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل ان العدو هو النظام القمعي الإيراني".

جيش الاحتلال قال إن "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديدا ما سنقوم بمشاركته".

نشرت الحسابات الجديدة التي جمعت بعد أيام من إطلاقها آلاف المتابعين، ما يصفها الجيش بأنها "هيكلية خلية فيلق القدس لتنفيذ الاعتداء بطائرات مسيّرة مسلّحة من سوريا".

وللجيش الإسرائيلي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ناطقة بست لغات.

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