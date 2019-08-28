تأجيل إعلان تشكيل الحكومة السودانية 48 ساعة

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها اتفقت مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة.

تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين:

ممثلونعن القوى عقدت "جلسة مع رئيس الوزراء حمدوك لم تتجاوز الساعة، وتوصلنا إلى تفاهمات كاملة حول تشكيل الحكومة".

اتفقنا خلال اللقاء "على تأجيل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، كما اتفقنا على المعايير".

إن ما رشح من خلافات حول بعض المرشحين ليس له أساس من الصحة.

رئيس الوزراء اطلع على السيرة الذاتية للمرشحين، وطلب أرقام هواتفهم للاتصال بهم لمعرفة تصوراتهم المستقبلية.

رئيس الوزراء أبلغنا بأنه سيرفع قوائم المرشحين للوزارات، إلى المجلس السيادي للعلم فقط من ناحية أخلاقية.

انتقادات لبعض المرشحين:

في وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة الأناضول عن "مصدر في قوى التغيير" إن "قائمة الترشيحات للوزراء وجدت انتقادات من قبل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وأنها تحتوي على أسماء ينتمون للنظام السابق (نظام عمر البشير)"، دون أن يحدد أسماءهم.

الثلاثاء، أعلن حمدوك تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير التي "بلغت 49 مرشحا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة".

حمدوك أثناء أداء اليمين الدستورية كرئيس لوزراء السودان الجديد

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