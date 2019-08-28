الكشف عن منفذي تفجيري غزة وحماس تلمح لتورط مخابرات السلطة

أعلنت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، الأربعاء، أن (انتحاريين) اثنين، نفذا الهجومين اللذين وقعا بمدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، وأسفرا عن مقتل 3 من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين.

أبرز تصريحات إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة:

شخصان فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة الليلة الماضية، وتعرفنا على هويتهما، ونواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.

من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة.

وزارة الداخلية ستعلن عن تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات.

تفجيران في غزة:

في وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الداخلية عن "توقيف عدد من الأشخاص وتحقيق تقدم في التحقيقات الجارية في ملابسات الانفجارين".

أعلنت الوزارة، فجر الأربعاء، عن "استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين"، جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

فصائل فلسطينية دانت التفجيرات التي استهدفت حواجز للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة وأدت لمقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين بجراح مختلفة.

عناصر من الشرطة بغزة تقوم بعمليات تفتيش (رويترز)

حماس تلمح إلى تورط مخابرات السلطة:

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال إن هذه الأحداث لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول استهداف المقاومة الفلسطينية.

برهوم: "لن نستبق نتائج التحقيقات في أحداث التفجيرات التي وقعت في غزة، ولكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز المخابرات بالسلطة الفلسطينية التابع لماجد فرج لصالح جهاز الشاباك الصهيوني والاحتلال، كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب الحمد الله وغيرها".

https://twitter.com/FawzyBarhoom/status/1166626493692293122?ref_src=twsrc%5Etfw

أكد برهوم أن ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه بالحرب على غزة لن يحققه بالتفجيرات.

تشييع الجثامين

شارك آلاف الفلسطينيين، ظهر الأربعاء، بتشييع ثلاثة عناصر من الشرطة في غزة، استشهدوا في التفجيرين.

رفع المشاركون في الجنازة الأعلام الفلسطينية ورايات حركة "حماس"، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة منفذي التفجيرات.

عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، خليل الحية، قال إن "جريمة أمس، تصب في خانة استثمار الاحتلال وعملائه الذين لا يروق لهم أن يروا غزة آمنة". متهما عملاء لإسرائيل بالوقوف وراء التفجيرين.

طالب الحية الأجهزة الأمنية في غزة بـ "الضرب بيد من حديد كل من يسعى للعبث في أمن الوطن".

عناصر من الشرطة حملوا جثامين الشهداء التي تم لفها بالأعلام الفلسطينية (رويترز)

خلفيات: