السودان.. تحديات كبرى تواجه حكومة حمدوك

يستعد السودان للإعلان، عن تشكيلة الحكومة الأولى بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما، وسط تحديات كبرى تتعلق بإنعاش اقتصاد منهار وإنهاء نزاعات داخلية.

حكومة حمدوك

من المفترض أن يختار رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تنصيب المجلس السيادي الذي تشكل بعدحركة احتجاجية غير مسبوقة لعدة أشهر ونتيجة مفاوضات شاقة وبعد توترات واضطرابات أوقعت العديد من القتلى والجرحى.

قال حمدوك "تسلمت الثلاثاء أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير" موضحا أن لديه 49 اسما لـ14 وزارة، وأكد تمسكه "بتمثيل عادل للنساء".

حمدوك كان قد أكد يوم السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط حسب الكفاءة وقال "نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات".

تتألف الحكومة بحسب ما اتفق عليه من عشرين عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.

من المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة التي يتم تشكيلها والمجلس السيادي في الأول سبتمبر/ من أيلول، بحسب ما هو مقرر.

يقود المجلس السيادي، عسكري، ويتوزع الأعضاء بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية يفترض أن تؤدي إلى سلطة مدنية منتخبة.

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اتفاق سلام

يقول المحلل السوداني عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة (التيار) المستقلة، إن "الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير".

أضاف أن على الحكومة أن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، وخصوصا تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.

يؤكد هذا الاتفاق ضرورة التوصل إلى سلام مع المتمردين خلال ستة أشهر.

حمدوك وعد "بوقف الحرب وبناء سلام دائم".

قاتلت مجموعات متمردة عدة في ولايات مهمشة وخصوصا دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، قوات عمر البشير لسنوات، وقتل مئات الآلاف من الأشخاص في النزاعات الثلاثة ونزح ملايين، وما زال مئات الآلاف من هؤلاء يعيشون في مخيمات.

تراجعت حدة نزاع دارفور الذي اندلع في عام 2003. غير أن المتمردين ما زالوا ينشطون في مناطق أخرى.

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