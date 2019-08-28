الحكومة اليمنية تعلن استعادة السيطرة على عدن (لحظة بلحظة)

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء أنها استعادت السيطرة على القصر الرئاسي في عدن وكامل المحافظة من الإنفصاليين الجنوبيين، بحسب وزير بالحكومة

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل.

وأضاف الإرياني في تغريدة على تويتر أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن.

وكانت طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية قد وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة #عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من ابناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف🇸🇦 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

وأظهرت صور فرار مسلحي قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمحافظة أبين نحو عدن، كما أظهرت صور أخرى وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.

https://twitter.com/MohAlmaswari/status/1166637720183197698?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعومتين من الإمارات، في محيط مدينة شُقرة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

▪شاهد لحظة دخول قوات جيشنا الوطني وابناء قبائل ابين الي مدينة زنجبار وسط ترحيب وتهليل المواطنين بعد فرار مليشيات حزام الامارات منها باتجاه عدن. pic.twitter.com/GCKGB40y7s — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 28, 2019

أحدث التطورات:

وزير الدفاع الأمريكي: دعمنا العسكري للسعودية في اليمن كان محدودا ونبحث مدى رغبة الأطراف في التوصل إلى اتفاق.

محافظ أبين يعلن أن جميع مديريات المحافظة أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني اليمني.

مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة: نعمل مع الشركاء الدوليين ونركز على دعم اتفاق سياسي ينهي الصراع باليمن.

مصدر حكومي يمني: 8 قتلى و28 جريحا من القوات الحكومية في معارك أبين.

رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك: الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون.

رئيس الوزراء اليمني: يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة ووجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع الفوضى.

رئيس الوزراء اليمني: عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب.

مصادر محلية للجزيرة مباشر: قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا تنسحب من مصافي عدن.

يتم الآن تمشيط ما تبقى من جيوب بسيطة في مدينة عدن من مليشيات الانتقالي الانقلابية .#عدن_تنتصر pic.twitter.com/C8550EcBJF — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 28, 2019

وزير الداخلية اليمني أحمد المسيري: مشروعنا الأول هو التصدي للحوثيين.

أولى الصور لاستعادة قوات الحماية الرئاسية السيطرة على قصر المعاشيق في عدن.

وزير الداخلية اليمني يدعو القوى الأمنية إلى تأمين منازل وأملاك القيادات المؤيدة للمجلس الانتقالي.

وزير الداخلية اليمني: حان وقت البناء والأمن والاستقرار ولا مجال للعبث أو للعصابات الإرهابية.

وزير الداخلية اليمني يوجه قادة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في عدن بالحفاظ على السكينة العامة وعدم السماح للعبث بالجانب الأمني.

وزير الداخلية اليمني يدعو سكان محافظات عدن ولحج وأبين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أمنية.

وزير الداخلية اليمني يوجه قيادات الأجهزة بمحافظات أبين وعدن ولحج بإحكام السيطرة الأمنية على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

قوات الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على منزل وزير الداخلية أحمد المسيري في عدن.

أمين عام مديرية دار سعد بعدن يعلن سيطرة القوات الحكومية على مركز المديرية.

https://twitter.com/KaeserBinMosyba/status/1166671800417292289?ref_src=twsrc%5Etfw

مصادر محلية للجزيرة: طائرات التحالف السعودي الإماراتي تحلق بكثافة في سماء عدن على ارتفاع منخفض.

صور لسيطرة القوات الحكومية على فندق العريش في عدن واستسلام مسلحي قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وزارة الداخلية اليمنية تدعو منتسبيها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الممتلكات في أبين ولحج وعدن.

مشهد يوضح طريقة تعامل أفراد الجيش الوطني وألوية الحماية الرئاسية مع اخوانهم من عناصر المجلس الانتقالي وإطلاق سراحهم مقابل التزامهم المنازل الى حين اعادة توزيعهم ضمن الأجهزة الأمنية ليكونوا مع اخوانهم جزء من المشروع الوطني لاستعادة الدولة وإسقاط انقلاب #المليشيا_الحوثية#عدن_تنتصر pic.twitter.com/VZqluNhlgU — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

قوات الحكومة اليمنية تسيطر على زنجبار ومديريات أبين كافة وتتمكن من دخول عدن والسيطرة على المطار.

الداخلية اليمنية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات لتحقيق الأمن وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية عما يترتب على أعمالهم من نتائج.

الداخلية اليمنية تدعو "المغرر بهم" من المقاتلين في صفوف التمرد إلى إلقاء السلاح وتأمين حياتهم.

الداخلية اليمنية تقرر منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين ولحج.

مديرية دار سعد بيد ابطال الجيش ولوء النقل تحت سيطرة الشرعية بعد فرار المرتزق صالح السيد ونهب أسلحة المعسكر وهروبة الى خارج محافظة عدن. #عدن_تنتصر pic.twitter.com/REQwZTemPa — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 28, 2019

محافظ عدن يدعو أبناء المحافظة إلى الطمأنينة والتزام الهدوء والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها.

مصادر للجزيرة مباشر: قوات الدعم التابعة للمجلس الانتقالي تسحب قواتها من مدينة البريقة اليمنية إلى معسكر صلاح الدين خارج المدينة.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: قوات من الجيش الوطني وأبناء الصبيحة يطوقون اللواء الذي يقوده صالح السيد بمحافظة لحج ويطالبوه بالتسليم.

معمر الإرياني: الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة.

مصادر للجزيرة مباشر: قوات الحزام الأمني المدعومة إمارتيًا تنسحب من كريتر في عدن.

عاجل:

الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/Sm0ns2HL1g — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

مصادر محلية للجزيرة: القوات المدعومة إماراتيا تزيل النقاط العسكرية من الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.

مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تسيطر على الخط البحري المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.

مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تستعيد مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في محافظة عدن.

عناصر المليشيا المتمردة تفر من حي إلى آخر على وقع ضربات الجيش الوطني . pic.twitter.com/aONHYhRrwO — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 28, 2019

وزير الداخلية اليمني يحذر من أي أعمال انتقامية في عدن ويؤكد أن الحكومة لن تتهاون في ذلك.

وزارة الداخلية اليمنية تدعو أهالي عدن للبقاء بعيدا عن المعسكرات ومواقع المواجهات حفاظا على أرواحهم.

مصادر محلية للجزيرة: اشتباكات بين القوات الحكومية والقوات المدعومة إماراتيا في المعلا داخل مدينة عدن.

معمر الإرياني: دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار.

معمر الإرياني: طلائع الجيش الوطني تصل عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب أبناء المحافظة.

عاجل

دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار وسط ترحيب شعبي وفرحة عارمة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/pErhr71vGT — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

مصادر محلية للجزيرة: القوات الحكومية تسيطر على البوابة الرئيسية لمطار عدن.

شهود عيان للجزيرة مباشر: تحليق لطائرات حربية في سماء عدن.

مصادر محلية يمنية: تعليق الرحلات الجوية في مطار عدن والقوات الإماراتية تخليه من الموظفين.

احتفالات أهالي عدن وإطلاق الاعيره الناريه في الهواء من مطار عدن الدولي بعد دخول قوات الشرعيه pic.twitter.com/B2TPQhmhLf — ابو يوسف العبدلي (@abo_Yussef82) August 28, 2019

مصادر محلية يمنية: إيقاف رحلات مطار عدن وإخلاؤه من الموظفين من قبل القوات الإماراتية المسيطرة عليه.

مصادر محلية يمنية: اشتباكات في محيط مطار عدن بين قوات الحكومة والقوات المدعومة إماراتيا.

مصادر محلية يمنية: اشتباكات في جولة الرحاب ومحيط مطار عدن بين قوات الحكومة والقوات المدعومة إماراتيا.

بتوفيق من الله وعزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل الشرفاء وبدعم من الاشقاء 🇸🇦

قوات الجيش الوطني تتجاوز نقطة العلم باتجاه العاصمة المؤقتة عدن وتهدي الانتصارات الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكافة ابناء الشعب اليمني الصابر العظيم pic.twitter.com/NF6yXldmzX — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

مصادر محلية للجزيرة: الجيش اليمني يسيطر على نقطة العلم على مدخل عدن الشرقي ويتجه نحو المدينة.

صور تظهر وصول قوات الجيش اليمني إلى منطقة العلم على مشارف مدينة عدن.

مصادر محلية للجزيرة: اشتباكات في حي العريش شرقي عدن بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي.

مصادر محلية للجزيرة: قوات الجيش اليمني تصل إلى منطقة العلم على بعد 12 كيلومترا من مدينة عدن.

صور تظهر فرار مسلحي قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إلى عدن.

معمر الإرياني يعلن سيطرة القوات الحكومية على كامل محافظة أبين ودحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" منها.

طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة #عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من ابناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف🇸🇦 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تسيطر على مدينة زنجبار في محافظة أبين.

مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تصل إلى مركز مدينة زنجبار مركز محافظة أبين وتسيطر عليها.

مصادر محلية يمنية: القوات الحكومية تتقدم إلى نقطة دوفس بين أبين وعدن.

مصادر محلية للجزيرة: فرار مسلحي قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إلى عدن.

الجيش الوطني يستعيد استاد ٢٢ مايو الدولي بعد مدينة #زنجبار ويواصل طريقه نحو #عدن. pic.twitter.com/hzTzigbvYx — مأرب الورد (@mareb_alward) August 28, 2019