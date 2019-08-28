الجيش اللبناني يهاجم طائرات إسرائيلية مسيّرة

قال الجيش اللبناني إنه فتح النار على طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء الأربعاء في جنوب البلاد.

التفاصيل:

الجيش قال إن "طائرة استطلاع مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة خرقت الأجواء اللبنانية، وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة (جنوب البلاد)".

الجيش أضاف إنه "تصدّى لها وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت".

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، الأجواء اللبنانية عند الساعة ١٩,٣٥ وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت.https://t.co/kK7iPgqNhk — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 28, 2019

الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء نقلت عن مديرية التوجيه في الجيش إن "طائرة استطلاع ثانية قامت بالتحليق فوق منطقة كفر كلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة".

الوكالة أضافت أن "طائرة ثالثة حلقت فوق المركز نفسه، وأن الجيش أطلق النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".

مصدر عسكري لبناني قال إن "إطلاق النار يأتي في إطار تعليمات سابقة أن أي تحرك اسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يطلق عليه النار فوراً".

مراسل الجزيرة نقل عن الجيش الإسرائيلي إن طائراته المسيرة كانت في مهمة استطلاعية جنوب لبنان وإنها تعرضت لإطلاق نار، لكنها أنهت مهمتها دون أضرار.

هجمات إسرائيلية على لبنان:

قبل أيام، اتهم لبنان إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات بطائرات مسيرة على ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعد معقلا لحزب الله.

الثلاثاء، أكد المجلس الأعلى للدفاع في البلاد حق لبنان في الدفاع عن النفس "بكل الوسائل"، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون بأن الهجوم الإسرائيلي كان "بمثابة إعلان حرب".

عون قال على حساب "الرئاسة اللبنانية" على تويتر "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا. لا نقبل أن يهددنا أحد بأية طريقة".

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعد بالرد على الهجوم "مهما كلف الثمن"، مشيراً إلى أن إحدى الطائرتين "ضربت مكاناً معيناً"، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الهدف.

حزب الله قال إن الطائرتين كانتا محملتين بالمتفجرات، وقد سقطت الأولى نتيجة عطل فني فيما انفجرت الثانية.

لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هجوم الضاحية الجنوبية، وبعدها بساعات قليلة، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة إن طائرات إسرائيلية مسيرة شنت هجوما على موقع عسكري تابع لها في سهل البقاع قبل فجر الإثنين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حذر الثلاثاء لبنان وحزب الله وفيلق القدس الإيراني بضرورة أن "يتوخوا الحذر" في أقوالهم وأفعالهم.