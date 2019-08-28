اختراق.. المجلس الرئاسي الليبي ينفي استقالته

نفى مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، بأن يكون المجلس قدم استقالته وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع "تويتر".

وقال عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معتيق لـ " الجزيرة مباشر" تم اختراق حسابنا على "تويتر" ولا صحة لخبر استقالة المجلس الرئاسي.

ما الذي حدث؟

تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا تم نشره على الصفحة الموثقة للمجلس الرئاسي الليبي في "تويتر" يفيد باستقالة الأخير وتسليمه للترتيبات الأمنية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال مصدر بالمجلس الرئاسي لوكالة الأناضول إن الصفحة الرسمية اخترقت من قبل الجيش الإلكتروني لقوات حفتر.

أضاف المصدر المجلس سيصدر بعد قليل بيانا حول عملية الاختراق.

عقب عملية الاختراق، نشر المجلس على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة للبيان الذي تم نشره على تويتر وكتب عليه "تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على تويتر ونشر هذا البيان المزور".

الوضع الميداني