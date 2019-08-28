اختراق.. المجلس الرئاسي الليبي ينفي استقالته

نفى مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، بأن يكون المجلس قدم استقالته وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع "تويتر".
وقال عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معتيق لـ " الجزيرة مباشر" تم اختراق حسابنا على "تويتر" ولا صحة لخبر استقالة المجلس الرئاسي.
ما الذي حدث؟
- تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا تم نشره على الصفحة الموثقة للمجلس الرئاسي الليبي في "تويتر" يفيد باستقالة الأخير وتسليمه للترتيبات الأمنية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
- وقال مصدر بالمجلس الرئاسي لوكالة الأناضول إن الصفحة الرسمية اخترقت من قبل الجيش الإلكتروني لقوات حفتر.
- أضاف المصدر المجلس سيصدر بعد قليل بيانا حول عملية الاختراق.
- عقب عملية الاختراق، نشر المجلس على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة للبيان الذي تم نشره على تويتر وكتب عليه "تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على تويتر ونشر هذا البيان المزور".
الوضع الميداني
- حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) أعلنت، الأربعاء، أن قواتها عززت مواقعها في محور القربولي بمنطقة تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس.
- أوضح بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن قوات الوفاق سيطرت على تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن أرغمتها على الانسحاب تحت ضربات المدفعية الثقيلة.
- في سياق متصل، سيطرت قوات الوفاق، أمس الثلاثاء، على بوابات بمدينة غريان جنوب طرابلس، وعززت مواقعها على طول الحدود الإدارية للمدينة.
- كانت قوات الوفاق قد أحبطت، الإثنين الماضي، محاولة لقوات حفتر لاقتحام مدينة غريان (مئة كيلومتر تقريبا جنوب غرب العاصمة طرابلس) بعد شهرين من طرد الأخيرة منها.
- قالت مصادر من قوات الوفاق إن مسلحين من قوات حفتر، شنوا هجوما على الضواحي الجنوبية للمدينة، وأن قوات الوفاق تراجعت صباحا في بعض النقاط، لكن بعد وصول تعزيزات تمكنت من طرد القوات المهاجمة باتجاه مدينة (الأصابعة) الخاضعة لمسلحين موالين لحفتر.
- وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب العاصمة طرابلس.