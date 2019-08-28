أردوغان يستعرض مقاتلات روسية بعد استبعاد تركيا من إف-35 الأمريكية

استعرض الرئيس الروسي ونظيره التركي أحدث ما أنتجت روسيا من الطائرات المقاتلة بعد استبعاد تركيا من برنامج إنتاج طائرة إف-35 الأمريكية بسبب شرائها صواريخ إس-400الروسية

ما القصة؟

خلال افتتاح المعرض الجوي الدولي ماكس 2019 بالقرب من العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء تفقد بوتين وأردوغان، وبصحبتهما وزيرا دفاع البلدين، مقاتلة من طراز سو-57 من الجيل الخامس.

الرئيسان استعرضا أيضا الطائرة المقاتلة سو-3، وشاهدا عروضا لطائرات مروحية وطائرة برمائية.

قال الكرملين في بيان إن بوتين استعرض مع أردوغان "القدرات التقنية لأحدث جيل من القوات الجوية الروسية" مشيرا إلى أن هذا "سيفتح فرصا جديدة للتعاون المفيد والمتبادل" بين موسكو وأنقرة.

استفسر أردوغان خلال الجولة عما إذا كانت طائرة سو-57 متاحة للشراء فأجاب بوتين: "يمكنك الشراء" حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

قامت تركيا بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

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