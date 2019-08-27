"وول ستريت جورنال": أمريكا تخطط لمحادثات مباشرة مع الحوثيين

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تستعد للبدء في محادثات مباشرة مع جماعة الحوثي في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 4 سنوات.

التفاصيل وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال:

سيقود الجانب الأمريكي في المحادثات الدبلوماسي المخضرم كريستوفر هينزل، الذي أصبح أول سفير لإدارة ترمب في اليمن في أبريل/نيسان، بحسب مصادر مطلعة على خطط الإدارة.

يتوقع أن تستضيف سلطنة عمان هذه المحادثات السرية مع قادة الحوثيين.

تتطلع الولايات المتحدة إلى حث المملكة العربية السعودية على المشاركة في المحادثات، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

قد تفتح هذه الخطوة أول قناة مهمة بين إدارة ترمب والحوثيين في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع.

قال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر إن المحادثات السرية المخطط لها تعكس نقص الخيارات العسكرية المتاحة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

قال المسؤول إن هذه المحادثات قد تتضمن عرض تقديم تنازلات أو توفير تدابير لبناء الثقة مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.

أعرب المسؤول الأمريكي عن شكوكه في أن تؤدي المحادثات إلى انفراج الأوضاع، واعتبر أنها قد تقوض حملة إدارة ترمب المتمثلة في ممارسة "الضغط الأقصى" على طهران وحلفائها.

لم تحدث أي مفاوضات مباشرة بين واشنطن والحوثيين منذ تولي الرئيس ترمب مهام منصبه في عام 2017

خلفية: