قناة إسرائيلية: رسالة تهديد من تل أبيب لحماس عبر المخابرات المصرية

ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، أن تل أبيب نقلت رسالة تهديد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر المخابرات المصرية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة من غزة.

أبرز ما ذكرته قناة (كان):

القاهرة نقلت إلى حماس رسالة تحذير مفادها أن إسرائيل لن تتردد في مهاجمة غزة، ولن تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية أو الانتخابات يدها عن تشديد هجماتها ضد القطاع.

التقديرات الأمنية الإسرائيلية تفيد بضلوع حركة (الجهاد) الإسلامي بإطلاق الصواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل.

حماس أبلغت مصر أن إطلاق الصواريخ مخالف لمصلحة الحركة.

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