قائد تابع لحفتر يعترف: طائرات إماراتية قصفت غريان (فيديو)

أقر قائد عسكري ليبي تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأن الهجوم الذي استهدف مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، الإثنين، شاركت فيه طائرات إماراتية مسيرة.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته فضائية (فبراير) الليبية عبر حسابها بموقع فيسبوك، وجرى تداوله بشكل واسع، تضمن اعترافات للعقيد فوزي بوحرارة، الآمر السابق لغرفة عمليات غريان التابعة لحفتر.

طائرات إماراتية شاركت بهجوم غريان

وفق تقارير إعلامية ليبية، ألقت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، القبض على بوحرارة، الإثنين، عقب صد تقدم قوات حفتر إلى مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كم جنوب طرابلس.

في الفيديو، قال بوحرارة ردا عن سؤال موجه إليه حول من كان موجودا إلى جانب قوات حفتر بغرفة عمليات غريان: "الإماراتيون".

لم يصدر على الفور أي تعقيب إماراتي حول ما جاء باعترافات بوحرارة.

قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة، إن "قوات الوفاق استطاعت دحر وصد هجوم قوات حفتر على غريان".

أوضح المجعي أن قوات حفتر حاولت التقدم نحو غريان، من خلال التركيز واستخدام الطيران المسير.

أشار إلى أن "قوات حفتر تستخدم، لأول مرة، أربعة طائرات إماراتية مسيرة، خلال هجومها على غريان، وهذا ما تسبب في إرباك لقواتنا عند بدء المعركة".

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