طالبان: الاتفاق مع واشنطن في محادثات الدوحة أصبح وشيكا

أعلن مسؤول في حركة طالبان أن المفاوضات مع واشنطن في الدوحة اقتربت من التوصل إلى اتفاق في اليوم الخامس للاجتماعات، فيما عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الأمل بشكل حذر.

أبرز تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين:

محادثات السلام بين واشنطن والحركة وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأن اتفاقا وشيكا يجري الإعداد له.

أي مرحلة انتقالية سيجري التوافق بشأنها بعد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة والدخول في حوار أفغاني أفغاني.

لقد أحرزنا تقدما في هذه الجولة ونقوم بوضع اللمسات الأخيرة على النقاط المتبقية.

توقع شاهين التوصل إلى اتفاق "عند الانتهاء من النقاط المتبقية".

الحركة قدمت ضمانات لواشنطن تشمل تشريعات بعدم استخدام أفغانستان في أي هجوم، والحركة ستعمل على توفير ممرات آمنة لخروج القوات الأجنبية من أفغانستان.

وبدأت الجولة التاسعة من المحادثات بين الأمريكيين وحركة طالبان، الخميس الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، وتواصلت، أمس الإثنين.

ماذا سيحدث بعد هذه الجولة؟

بعد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد العاصمة الأفغانية،في حين لا يزال يتعين حل بعض القضايا الشائكة، مثل تقاسم السلطة مع طالبان، ومستقبل الإدارة الحالية، وأدوار القوى الإقليمية مثل الهند أو باكستان.

قال خليل زاد، أمس الاثنين، على تويتر:"ندافع عن القوات الأفغانية الآن وسندافع عنها حتى بعد التوصل لاتفاق مع طالبان"، وذلك رداً على إشاعات تقول إن الاتفاق لا يتضمن قتال طالبان ضد حكومة كابل المدعومة من واشنطن.

حسب خليل زاد، فإن الطرفين متفقان على أن "مستقبل أفغانستان تحدده مفاوضات أفغانية داخلية".

المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد سيزور العاصمة الأفغانية، من أجل تشجيع الاستعدادات للمفاوضات بين الأفغان

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:

تعليمات الرئيس ترمب شددت على إعادة الجنود الأمريكيين من أفغانستان إلى بلادهم بأسرع ما يمكن.

مهمتنا هي هزيمة القاعدة وينبغي أن نستمر في القيام بذلك.

لا أستطيع التكهن بكيفية انتهاء المحادثات، لكن الرئيس دونالد ترمب "ملتزم بالتأكد من أننا سننجح في ذلك".

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