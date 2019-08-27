تحذير من توقف خدمات الأونروا خلال الاشهر القادمة

حذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، من أن استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيؤدي لتوقف خدماتها.

وقال أبو هولي في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، إن اجتماعا تحضيرياً سيعقد مع الدول المضيفة للاجئين الثلاثاء المقبل تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية في الشهر ذاته لبحث الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، معرباً عن أمله أن تعمل الدول العربية على تقليص قيمة العجز البالغة 150 مليون دولار.

أبرز تصريحات أبو هولي:

سيتم عقد اجتماع للدول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر أيلول المقبل سيبحث أيضا الدعم المالي للأونروا.

يجب تجديد التفويض لوكالة الأونروا لتستمر في تقديم خدماتها للاجئين.

نعمل في منظمة التحرير الفلسطينية على عدة مسارات لحشد الدعم السياسي لتجديد التفويض للأونروا.

نأسف لقيام بعض الدول المانحة (سويسرا، هولندا، بلجيكا، أستراليا) بتجميد دعمها المالي عن الأونروا.

أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ـ فيسبوك

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