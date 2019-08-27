اليمن.. القوات الحكومية تسيطر على مديرية ساحلية في أبين

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، استعادة السيطرة على مديرية ساحلية في محافظة أبين (جنوب)، من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وذكر قائد اللواء الخامس مشاة، العميد سند الميسري، في تسجيل مصور أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مديرية شقرة الساحلية. كما أعلن أن القوات ستتجه إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وحذّر الميسري قائلا "من يوجد في مديرية شقرة بأن يسلّم نفسه أو يعلن ولاءه للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي (في رسالة لأفراد قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات)".

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