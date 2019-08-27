البث الحي
سياسة

اليمن.. القوات الحكومية تسيطر على مديرية ساحلية في أبين

قائد اللواء الخامس مشاة العميد سند الميسري قال إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مديرية شقرة الساحلية
قائد اللواء الخامس مشاة العميد سند الميسري قال إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مديرية شقرة الساحلية
27/8/2019

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، استعادة السيطرة على مديرية ساحلية في محافظة أبين (جنوب)، من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وذكر قائد اللواء الخامس مشاة، العميد سند الميسري، في تسجيل مصور أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مديرية شقرة الساحلية. كما أعلن أن القوات ستتجه إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وحذّر الميسري قائلا "من يوجد في مديرية شقرة بأن يسلّم نفسه أو يعلن ولاءه للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي (في رسالة لأفراد قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات)".

مواصلة التقدم
  • يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام محلية، أن الجيش سيطر على معسكر للحزام الأمني بمنطقة "قرن الكلاسي" قرب مدينة زنجبار عاصمة أبين، دون وقوع اشتباكات. وأفادت بأن قوات الجيش واصلت التقدم باتجاه مدينة زنجبار.
  • تنشط عناصر من قوات "الحزام الأمني" بشكل مكثف في العديد من مناطق محافظة أبين، بينها زنجبار.
  • الإثنين، استكملت القوات اليمنية السيطرة على كامل محافظة شبوة النفطية المحاذية لأبين، بعد مواجهات مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
  • يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.
  • في 20 أغسطس/ آب الجاري سيطرت قوات المجلس، المعروفة بـ"الحزام الأمني"، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة في مدينة الكود، قرب مركز محافظة أبين، بعد معارك ضارية.
  • قبل منتصف أغسطس، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)