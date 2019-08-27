"اليابان بالعربي" ترد على أخطاء أحمد موسى.. ومصريون يسخرون

ردت صفحة "اليابان بالعربي" بموقع تويتر، على الإعلامي المصري أحمد موسى، موضحة أخطاء ومغالطات كثيرة في تقريره بشأن أسعار الوقود والنفط والرواتب وتكاليف المعيشة.

ما القصة؟

أحمد موسى الذي يقدم برنامج "على مسؤوليتي" في فضائية "صدى البلد" المصرية، قدم تقريرًا من اليابان تزامنًا مع انطلاق مؤتمر "تيكاد 7″، الذي ينطلق غدًا باليابان، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

موسى سرد في تقريره عن اليابان بعض المعلومات على النحو التالي:

سعر لتر البنزين في اليابان يصل إلى 15 دولارا، معلقًا "أغلى سعر للتر البنزين في العالم".

سعر ثمرة التفاح يصل إلى دولارين.

حجم صادرات اليابان يصل إلى أكثر من 670 مليار دولار.

صادرات مدينة يوكوهاما اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط تقدر بـ 35 مليار دولار.

"اليابان بالعربي" ترد

ردت صفحة "اليابان بالعربي" ردت عبر تويتر، موضحة معلومات وأرقام مغلوطة ذكرها موسى في تقريره.

الردود جاءت مرفقة بهاشتاج #خرافات_عن_اليابان، على النحو التالي:

متوسط سعر لتر البنزين العادي في اليابان 138 ين، أي ما يعادل 1.30 دولار أمريكي أي حوالي 21.55 جنيه مصري فهو ليس 18 دولارًا أو 15 دولارًا!.

#خرافات_عن_اليابان متوسط سعر لتر البنزين العادي في #اليابان 138 ين أي ما يعادل 1.30 دولار أمريكي أي حوالي 21.55 جنيه مصري فهو ليس 18 دولار أو 15 دولار! pic.twitter.com/Q3ssF8cxJ1 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019

بالنسبة لسعر التفاحة، لك أن تعرف أن هناك مسحا وجد أن متوسط الراتب السنوي لعدد 2681 شركة يابانية مدرجة في السنة المالية 2017 كان 5.99 ملايين ين سنويًا، أي حوالي 56000 دولار سنويًا أي حوالي 928508.00 جنيهات مصرية سنويًا وفقًا لسعر الدولار اليوم.

#خرافات_عن_اليابان بالنسبة لسعر التفاحة، لكن أن تعرف أن هناك مسح وجد أن متوسط الراتب السنوي لعدد 2681 شركة يابانية مدرجة في السنة المالية 2017 كان 5.99 مليون ين سنويا أي حوالي 56000 دولار سنويا أي حوالي 928508.00 جنيه مصري سنويا وفقا لسعر الدولار اليوم. pic.twitter.com/jHOZdk8iUN — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019

هنا معلومات صحيحة من المفيد معرفتها عن تكاليف المعيشة في اليابان بشكل واقعي وحقيقي وصحيح وليس كما جاء في التقرير.

هنا معلومات صحيحة من المفيد معرفتها عن تكاليف المعيشة في اليابان بشكل واقعي وحقيقي وصحيح وليس ما جاء في التقرير 😉https://t.co/BiyXstt492 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019

تستورد اليابان النفط من مصادر مختلفة وتستحوذ السعودية على نسبة 35.7% فقط وليس كل المستورد.

#خرافات_عن_اليابان

تستورد #اليابان النفط من مصادر مختلفة وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة 35.7% فقط وليس كل المستورد كما هو موضح أدناه. pic.twitter.com/AdWFImDG2D — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019

هنا المزيد من المعلومات الصحيحة والموثقة عن متوسط الرواتب في اليابان حسب نوعية العمل والمجال والعمل.

#خرافات_عن_اليابان هنا المزيد من المعلومات الصحيحة والموثقة عن متوسط الرواتب في #اليابان حسب نوعية العمل والمجال والعمل

https://t.co/fULhkCTW0H pic.twitter.com/WNWibi34SU — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019

يشار إلى أن "اليابان بالعربي"، هي مبادرة للتعريف باليابان باللغة العربية من قلب طوكيو، وهو موقع متعدد اللغات لتعزيز فهم المجتمع الدولي لليابان، أسسته مؤسسة نيبون للاتصالات بمنحة من مؤسسة اليابان.

سخرية على تويتر

بعد رد صفحة "اليابان بالعربي" انهالت التعليقات الساخرة حول تقرير أحمد موسى، مرفقة ببعض الرسومات الساخرة (الكوميكس) ورسوم بيانية موثقة من جهات دولية حول أسعار البنزين والنفط وغيره، وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/EgyDolphin/status/1166095202383253509?ref_src=twsrc%5Etfw

انت بتقبض كم مليون من برنامج صدي البلد — ali (@elool2006) August 26, 2019

والله عيب لما محطه تصرف علي بني أدم سفر و بدل وإقامه وف الأخريطلع يهلفط ويقول كلام خايب غير مدقق. عيب في حقنا إن الشخص ده بيمثل الإعلام المصري. عيب. — ♊️يارب إحفظ مصر🇪🇬 (@Sherinfakhry) August 27, 2019

https://twitter.com/aliali123123al/status/1166247091351560192?ref_src=twsrc%5Etfw

بعد البحث وجدت ان لتر البنزين في #اليابان اقل من دولار و نصف!

و متوسط الراتب الشهري لا يقل عن 3000 دولار

لا يُفتي و @nippon_ar في تويتر — reem (@minPmax) August 27, 2019

الدولة التى بها أغلى سعر لتر فى العالم هى pic.twitter.com/Gn3ykeYylb — aboulilah (@aboulilah) August 27, 2019

ما تخلوه عندكم وتدونا بداله مروحة #احمد_موسي — Ali Omar 🇸🇩 🇹🇳🇩🇿 (@aliomar67yas) August 27, 2019