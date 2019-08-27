"اليابان بالعربي" ترد على أخطاء أحمد موسى.. ومصريون يسخرون

ردت صفحة "اليابان بالعربي" بموقع تويتر، على الإعلامي المصري أحمد موسى، موضحة أخطاء ومغالطات كثيرة في تقريره بشأن أسعار الوقود والنفط والرواتب وتكاليف المعيشة.
أحمد موسى الذي يقدم برنامج "على مسؤوليتي" في فضائية "صدى البلد" المصرية، قدم تقريرًا من اليابان تزامنًا مع انطلاق مؤتمر "تيكاد 7″، الذي ينطلق غدًا باليابان، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
موسى سرد في تقريره عن اليابان بعض المعلومات على النحو التالي:
في #اليابان.. #أحمد_موسى سعر لتر البنزين 15 دولارا#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/OZpg2EugbJ
— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) August 26, 2019
ردت صفحة "اليابان بالعربي" ردت عبر تويتر، موضحة معلومات وأرقام مغلوطة ذكرها موسى في تقريره.
الردود جاءت مرفقة بهاشتاج #خرافات_عن_اليابان، على النحو التالي:
#خرافات_عن_اليابان متوسط سعر لتر البنزين العادي في #اليابان 138 ين أي ما يعادل 1.30 دولار أمريكي أي حوالي 21.55 جنيه مصري فهو ليس 18 دولار أو 15 دولار! pic.twitter.com/Q3ssF8cxJ1
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019
#خرافات_عن_اليابان بالنسبة لسعر التفاحة، لكن أن تعرف أن هناك مسح وجد أن متوسط الراتب السنوي لعدد 2681 شركة يابانية مدرجة في السنة المالية 2017 كان 5.99 مليون ين سنويا أي حوالي 56000 دولار سنويا أي حوالي 928508.00 جنيه مصري سنويا وفقا لسعر الدولار اليوم. pic.twitter.com/jHOZdk8iUN
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019
هنا معلومات صحيحة من المفيد معرفتها عن تكاليف المعيشة في اليابان بشكل واقعي وحقيقي وصحيح وليس ما جاء في التقرير 😉https://t.co/BiyXstt492
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019
#خرافات_عن_اليابان
تستورد #اليابان النفط من مصادر مختلفة وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة 35.7% فقط وليس كل المستورد كما هو موضح أدناه. pic.twitter.com/AdWFImDG2D
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019
#خرافات_عن_اليابان هنا المزيد من المعلومات الصحيحة والموثقة عن متوسط الرواتب في #اليابان حسب نوعية العمل والمجال والعمل
https://t.co/fULhkCTW0H pic.twitter.com/WNWibi34SU
— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) August 27, 2019
يشار إلى أن "اليابان بالعربي"، هي مبادرة للتعريف باليابان باللغة العربية من قلب طوكيو، وهو موقع متعدد اللغات لتعزيز فهم المجتمع الدولي لليابان، أسسته مؤسسة نيبون للاتصالات بمنحة من مؤسسة اليابان.
https://twitter.com/EgyDolphin/status/1166095202383253509?ref_src=twsrc%5Etfw
انت بتقبض كم مليون من برنامج صدي البلد
— ali (@elool2006) August 26, 2019
والله عيب لما محطه تصرف علي بني أدم سفر و بدل وإقامه وف الأخريطلع يهلفط ويقول كلام خايب غير مدقق. عيب في حقنا إن الشخص ده بيمثل الإعلام المصري. عيب.
— ♊️يارب إحفظ مصر🇪🇬 (@Sherinfakhry) August 27, 2019
https://twitter.com/aliali123123al/status/1166247091351560192?ref_src=twsrc%5Etfw
بعد البحث وجدت ان لتر البنزين في #اليابان اقل من دولار و نصف!
و متوسط الراتب الشهري لا يقل عن 3000 دولار
لا يُفتي و @nippon_ar في تويتر
— reem (@minPmax) August 27, 2019
الدولة التى بها أغلى سعر لتر فى العالم هى pic.twitter.com/Gn3ykeYylb
— aboulilah (@aboulilah) August 27, 2019
— mohamed hosny (@m_hosny2k) August 27, 2019
ما تخلوه عندكم وتدونا بداله مروحة #احمد_موسي
— Ali Omar 🇸🇩 🇹🇳🇩🇿 (@aliomar67yas) August 27, 2019
انت مع الغلابة ولا كارهم الغلابة حرام عليك ياشيخ خف شوية كفايك انت لسة راجع من الحج حرام خاف الله يوما ترجع فية الى الله كل الغلاء بتاع البنزين دة ومش كفاية فعلا اللي ايدة في المية مش زي اللي ايدة في الناراتقي الله في اهلك أبناء مصر
— بدوي محمود الأسواني (@vd8TLxxJz8hXF3s) August 26, 2019