استهداف حوثي "موسع" لقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، فجر اليوم الثلاثاء، شن عملية هجومية واسعة باستخدام طائرات قاصف "كي2" المسيرة، على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها جماعة الحوثي اليمنية خلال الأيام الأخيرة.

من ناحيته، أعلن التحالف السعودي الإماراتي في وقت مبكر اليوم اعتراضه وإسقاط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون من صنعاء.

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المتحدث باسم الحوثيين:

الهجوم الأخير استهدف منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد.

هذا الاستهداف يأتي ردًا على جرائم "عدوان التحالف" وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الـ12 ساعة الماضية 40 غارة جوية.

الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات "صماد 3" على هدف عسكري مهم في الرياض. الإصابة مباشرة.

نجدد الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة لنا.

إعلان الحوثيين عن الهجوم الموسع، جاء بعد ساعات من إعلانهم شن هجوم بطائرات مسيرة على هدف عسكري وصفوه بالمهم في الرياض.

ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة تسجيلا مصورا أمس الإثنين يرصد عملية هجومية على "هدف مهم" في الرياض، وسط نفي التحالف.

قناة المسيرة التابعة للحوثيين:

الطائرات نفذت فجر يوم الإثنين عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية.

تكثيف الهجمات على قاعدة الملك خالد خلال الساعات الماضية، تهدف إلى إخراج القاعدة الجوية عن الخدمة وإصابتها بالشلل التام كونها تعد من أهم القواعد التي يستخدمها النظام السعودي منطلقا لعملياته العدائية ضد الشعب اليمني.

https://twitter.com/almasirah/status/1166105258688438272?ref_src=twsrc%5Etfw

الناطق باسم التحالف السعودي الإماراتي تركي المالكي:

تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء. الطائرة أسقطت في المجال الجوي اليمني.

رواية الحوثيين عن هجوم الرياض أمس مزيفة ومضللة.

جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. مستمرون بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين.

يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

قيادة " #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.https://t.co/j1YBoiU3XG#واس pic.twitter.com/KlOaecCu9o — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 27, 2019

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