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سياسة

استشهاد فلسطينيين اثنين جراء انفجار بقطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء "استهداف" إسرائيلي
وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء "استهداف" إسرائيلي
27/8/2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء انفجار وقع غربي مدينة غزة.

ما القصة؟
  • وزارة الصحة الفلسطينية: استشهد فلسطينيين،  وأصيب آخر بجراح خطيرة، دون تحديد طبيعة الانفجار على الفور.
  • وزارة الصحة: الطواقم الطبية تتعامل مع 3 إصابات وصلت لمجمع الشفاء الطبي جراء الانفجار.

  • أعلنت وزارة الداخلية في القطاع: "وقوع انفجار قرب مفترق الدحدوح في مدينة غزة، والأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة".
  • قال شهود عيان إن انفجار وقع في منطقة تل الهواء غربي مدينة غزة.

  • قال شهود عيان  إن دراجة نارية انفجرت وعليها شخصان بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة.

  • لم يتضح ما إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود إن واحدا على الأقل منهم من المارة.

انفجار ثان يستهدف حاجزا للشرطة
  • وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت وقوع إصابات جراء انفجار ثان استهدف حاجزا للشرطة غرب مدينة غزة.
  • قالت الداخلية في بيان: "انفجار آخر استهدف حاجزا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة".
  • لفتت أن الانفجار خلف عددا من الإصابات.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عادة ما يستهدف سيارات عناصر المقاومة الفلسطينية بضربات جوية، إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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