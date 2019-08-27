استشهاد فلسطينيين اثنين جراء انفجار بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء انفجار وقع غربي مدينة غزة.
*وزارة الصحة الفلسطينية-قطاع غزة||*
🚨استشهاد 2 من المواطنين واصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة غرب غزة
— د.أشرف القدرة (@press221) August 27, 2019
قال شهود عيان إن دراجة نارية انفجرت وعليها شخصان بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة.
لم يتضح ما إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود إن واحدا على الأقل منهم من المارة.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عادة ما يستهدف سيارات عناصر المقاومة الفلسطينية بضربات جوية، إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث.