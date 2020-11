أزمة كشمير: باكستان تدرس إغلاق المجال الجوي أمام الهند

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد شودري، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عمران خان، يدرس إغلاق المجال الجوي والطرق البرية في بلاده أمام الهند، على خلفية أزمة كشمير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها شودري، عبر حسابه على تويتر، بعد حضور اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خان، بحسب ما نقلت قناة "جيو نيوز" المحلية.

We should be calling for an immediate restoration of communication; respect for human rights, democratic norms, and religious freedom; and de-escalation in Kashmir.

International organizations should be allowed to fully document what is happening on the ground.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) August 26, 2019