ميشال عون: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعلان حرب

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الهجوم الإسرائيلي بطائرات مسيرة كان "بمثابة إعلان حرب"، مشيرا إلى حق بلاده في الدفاع عن نفسها.

التفاصيل:

الرئيس اللبناني نشر عدة تغريدات على حساب "الرئاسة اللبنانية" على تويتر قال في إحداها "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

الرئيس اللبناني: نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأية طريقة.

الرئيس اللبناني: الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة قوسايا يخالفان الفقرة الاولى من قرار مجلس الامن الرقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا.

الرئيس عون: ما حصل هو "بمثابة اعلان حرب" يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 26, 2019

الرئاسة اللبنانية قالت إن عون بحث الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يان كوبيش.

كما أشارت الرئاسة إلى أن عون "تشاور مع (رئيس الوزراء) الرئيس الحريري وتقرر دعوة المجلس الاعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ في قصر بيت الدين بعد ظهر الثلاثاء للبحث في تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين".

الرئيس عون تشاور مع الرئيس الحريري وتقرر دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع طارىء في قصر بيت الدين بعد ظهر غد الثلاثاء للبحث في تداعيات الاعتداءين الاسرائيليين على الضاحية الجنوبية من بيروت ومنطقة قوسايا في البقاع — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 26, 2019

الحريري أبلغ سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أن "الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا".

الحريري طلب من الدبلوماسيين أن تساعد دولهم في الحفاظ على استقرار لبنان، قائلا إن " أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه".

الحريري أجرى أيضا مشاورات مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ومدير المخابرات في ​الجيش ​ العميد الركن ​أنطوان منصور.

إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن امنها بكل السبل الضرورية" في مواجهة إيران التي "تتحرك على جبهات عدة لشن هجمات دامية".

نتنياهو دعا "المجتمع الدولي الى التحرك فورا لتوقف إيران هجماتها".

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن "الوضع متوتر من دون شك. لا يعرف المرء ماذا سيحمله اليوم الجديد".

الجيش الإسرائيلي قال إن قيادته الشمالية، المسؤولة عن الحدود مع سوريا ولبنان، رفعت حالة التأهب إلى الحالة القصوى على الحدود.

مصور من تلفزيون رويترز في هضبة الجولان المحتلة قال إن هناك انتشارا جديدا للمدفعية الإسرائيلية بالإضافة إلى القوى المدرعة المعتادة، بما في ذلك الدبابات، المتمركزة في الشمال.

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال إنه تحدث إلى نتنياهو، وأكد له مجددا دعم واشنطن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة".

بنس، الذي لم يحدد التهديدات الوشيكة، كتب على تويتر "أمريكا في عهد الرئيس دونالد ترمب ستقف دوما مع إسرائيل!".

Had a great conversation with Prime Minister @netanyahu this morning. The United States fully supports Israel’s right to defend itself from imminent threats. Under President @realDonaldTrump, America will always stand with Israel! — Vice President Mike Pence (@VP) August 26, 2019

الأمم المتحدة

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دعا "الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التحرك والخطابات. من الضروري للجميع تجنب التصعيد والتزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

المتحدث أوضح أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش تلقى رسالة من الحكومة اللبنانية بشأن تصريحات الرئيس ميشال عون.

لكن المسؤول الدولي قال إن الأمم المتحدة غير قادرة على تأكيد التقارير حول حادثة الأحد، وهي الأحدث في سلسلة الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في المنطقة في الأيام الأخيرة.

هجمات