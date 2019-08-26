مصر: الخارجية تتخلص من الدبلوماسيين المؤيدين لثورة يناير

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحركة الدبلوماسية التي تشمل نقل الدبلوماسيين بين العاصمة القاهرة وبين السفارات المصرية في الخارج أو العكس.

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مصادر قالت للجزيرة مباشر إن الحركة شملت أيضا نقل دبلوماسيين من وزارة الخارجية إلى وزارات أخرى خدمية كنوع من العقاب بسبب آرائهم.

الحركة الجديدة شملت التمديد لمدة سنة لكل من السفير ياسر رضا سفيرا لمصر إلى الولايات المتحدة والسفير إيهاب بدوي سفيرا إلى فرنسا وتعيين سفراء جدد في 30 دولة، بينهم خالد جلال، الذي عين سفيرا لمصر إلى ألمانيا بدلا من السفير بدر عبد العاطي، المتهم بالتورط في مخالفات كانت محل تحقيق من أجهزة الرقابة قبل نحو عامين ولا تزال قيد التسوية، والذي كان متحدثا باسم وزارة الخارجية المصرية قبل تولي منصبه في برلين.

الحركة شملت أيضا تعيينا لقائمين بالأعمال في كل من تركيا وسوريا ورئيسا لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران وقنصلا عاما في إسطنبول.

حسب المصادر، بدأت المخابرات العامة التدخل في الحركة الدبلوماسية منذ تعيين اللواء عباس كامل رئيسا للجهاز، وسبق لها أن تدخلت في حركتين سابقتين وجري إبعاد 12 دبلوماسيا لوزارات أخرى بدعوى أنهم داعمون لثورة يناير أو لجماعة الإخوان المسلمين.

مصادر في الخارجية المصرية أكدت للجزيرة مباشر أن المخابرات العامة، رفضت ترشيح وزير الخارجية سامح شكري تعيين بعض دبلوماسيين في سفارات مصر بالخارج بسبب مواقفهم السياسية.

المصادر لم تحدد بدقة عدد المستبعدين من التعيين في مناصب دبلوماسية بالخارج بإيعاز من المخابرات العامة، ولكنها تحدثت عن إبعاد دفعة جديدة من الدبلوماسيين غير معروف عددهم إلى وزارات خدمية بسبب آرائهم السياسية، سيتم إعلانهم قريبا بقرار جمهوري.

سبق أن أصدر السيسي قرارات جمهورية بإبعاد 12 من كبار الدبلوماسيين المخضرمين إلى وظائف بوزارات متدنية مثل النقل والتنمية المحلية عام 2017، في إطار إبعاد المؤيدين لثورة يناير ومن لهم أراء سياسية مغايرة.

الدبلوماسي عز الدين شكري فشير، المؤيد لثورة يناير والمعارض للسيسي، ذكر أن وزارة الخارجية قررت إنهاء عمله فيها، بعدما رفضت طلبه بتمديد إجازة بدون مرتب، حصل عليها عام 2014، وتخييره بين الاستقالة أو الفصل.

وزارة الخارجية رفضت تجديد اجازتي الممتدة من ٢٠١٤ أو عودتي لاستئناف عملي وخيرتني بين الاستقالة او الفصل (بسبب ما وصفته بانه "تجاوزي لكل الخطوط السياسية الحمراء"). رفضت ان استقيل من وظيفتي، واليوم ابلغت بصدور قرار بفصلي من الخدمة "لتغيبي عن العمل". — عزالدين فشير Ezzedine Fishere (@FishereEzzedine) August 22, 2019

فشير تحدث عن معارضته لسياسات السيسي وأنه يمثل الدولة لا الرئيس، وعن فصل الرئيس معارضيه الدبلوماسيين (بحجج مختلفة).

هناك فرق بين كون الشخص ضد الدولة وكونه ضد الرئيس وسياساته.

والدبلوماسي يمثل الدولة لا الرئيس. وعندما يختلف مع سياسات بلده لدرجة تمنعه من اداء مهامه يعتذر عن تولي المناصب او يستقيل او يخرج في اجازة ممتدة، لكن ان يفصل الرئيس معارضيه (بحجج مختلفة) فهذا لا علاقة له بحكم القانون. — عزالدين فشير Ezzedine Fishere (@FishereEzzedine) August 23, 2019

فشير كان قد كتب مقالًا في واشنطن بوست، فبراير 2019، انتقد فيه التعديلات الدستورية الأخيرة التي مددت حكم السيسي وأدت لسيطرته على القضاء وأجهزة وسلطات الدولة المختلفة.

Sisi’s new "constitutional amendments" amount to a constitutional coup and threatens Egypt’s stability, Ezzedine C. Fishere argues for @PostOpinions. https://t.co/U8XG8U77ZP — FPI (@fpinterrupted) February 20, 2019

أوساط دبلوماسية، رفضت الكشف عن هويتها، قدرت للجزيرة مباشر عدد الدبلوماسيين المبعدين، بسبب آرائهم السياسية أو رفعهم دعوى قضائية، معطلة في المحاكم، لرفض نقلهم لوزارات اخري بقرابة 45 دبلوماسيا.

أول حركة تغيير دبلوماسية عقب انقلاب الجيش المصري على الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013، تمت عام 2014 وشهدت إبعاد 30 سفيرا، كان أبرزهم السفير معتز أحمدين مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة والذي تم نقله إلى وزارة النقل، والسفير أشرف حمدي سفير مصر لدى لبنان والذي نقل إلى وزارة التنمية المحلية بعدما تحدث عن المصالحة مع الإخوان المسلمين.

الحجج التي ساقتها الأجهزة الأمنية والمخابرات تراوحت بين "التعاطف مع التيار الإسلامي" أو "الانتماء لثورة يناير" أو "التقصير في الترويج لنظام السيسي".

تحقيق استقصائي لموقع "مدي مصر" عام 2017، قال إن عملية استبعاد دفعة سابقة من الدبلوماسيين تمت "بعد عمليات تنصت، أو تسجيل آراء لهم خلال مناقشات مع زملائهم داخل مكاتب البعثات المصرية بالخارج أو في ديوان الوزارة.