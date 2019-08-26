مصر: إصابة 4 أطفال في شمال سيناء بقذيفة طائشة

قالت مصادر في محافظة شمال سيناء لـ "الجزيرة مباشر" إن طفلين في مدينة الشيخ زويد أصيبا، الإثنين، نتيجة قذيفة طائشة بالقرب من السوق الرئيسية للمدينة.

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