غضب وتنديد باكستاني بتكريم الإمارات لرئيس الوزراء الهندي

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، لإطلاعه على الأوضاع في إقليم كشمير.

تجاهل قضية كشمير

قريشي ألمح إلى ترجيح الإمارات لمصالحها الدولية مع الهند، على المشاعر الدينية تجاه كشمير.

أرجع قريشي ذلك إلى أنّ الهند والإمارات يجمعهما تاريخ من العلاقات في مجال الاستثمار.

قريشي: العلاقات الدولية تعلو على المشاعر الدينية، والإمارات والهند يجمعهما تاريخ من العلاقات في مجال الاستثمار.

قال قريشي إن العالم يتجاهل قضية كشمير، ويتوجب على مفوضية حقوق الإنسان زيارة الإقليم دون تأجيل.

الإجراءات الهندية في كشمير

في 5 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت حكومة مودي اليمينية، إلغاء بنود مادة دستورية تمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا، كما قررت تقسيمه إلى منطقتين، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالمنطقة.

كانت الحكومة الهندية أعلنت مؤخرا أنها ستلغي المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لما تسمى ولاية جامو وكشمير (الشطر الهندي من الإقليم).

طردت باكستان الأربعاء الماضي، السفير الهندي لديها، وأعلنت تعليق الاتفاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

الهند ألغت الوضع الخاص لكشمير وأرسلت آلاف الجنود لقمع الاحتجاجات

إدانات للموقف الإماراتي

ندد مئات المتظاهرين في القسم الباكستاني من إقليم كشمير، بدعم الإمارات للحكومة الهندية.

اعتبر المتظاهرون منح أبوظبي لمودي "وسام زايد"، وصمة عار في جبين الإمارات، وقالوا إن موقف الحكام لا يمثل شعوبهم.

نددت شخصيات باكستانية بارزة ومنظمات حقوقية بدعم الإمارات للهند، في حملتها ضد كشمير.

رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، صادق سنجراني، أعلن إلغاء زيارة كانت مقررة أمس الأحد للإمارات، على خلفية تكريمها لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأرفع وسام مدني.

أعرب سنجراني عن أسف بلاده تجاه الخطوة الإماراتية، قائلاً إن مودي الذي كرمته أبوظبي، يمارس أشد أصناف الظلم والضيم على أبناء إقليم كشمير.

كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة، هيومن رايتس ووتش، اعتبر في تغريدة له على "تويتر"، أمس الأحد، تكريم الإمارات لمودي تعامياً عن اضطهاده للمسلمين في كشمير.

Closing its eyes to Indian PM Modi's persecution of Muslims in Kashmir (and his tolerance of violence against Muslims throughout India), the United Arab Emirates honors him. https://t.co/YbE1t7HiYP — Kenneth Roth (@KenRoth) August 25, 2019

الحقوقية سماح حديد، المديرة السابقة لمنظمة "العفو" الدولية بالشرق الأوسط، قالت إنّ الاحتضان الشديد لمودي من جانب العديد من دول الخليج، يتجاهل حقوق الإنسان لصالح الفرص الاقتصادية.

سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لقرار نيودلهي الأخير شهدها إقليم كشمير

تكريم مودي