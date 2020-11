غضب وتنديد باكستاني بتكريم الإمارات لرئيس الوزراء الهندي

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، لإطلاعه على الأوضاع في إقليم كشمير.

Closing its eyes to Indian PM Modi's persecution of Muslims in Kashmir (and his tolerance of violence against Muslims throughout India), the United Arab Emirates honors him. https://t.co/YbE1t7HiYP

— Kenneth Roth (@KenRoth) August 25, 2019