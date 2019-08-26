ضحايا مدنيون بقصف على إدلب.. وخسائر للنظام في ريف اللاذقية

جدد النظام السوري وحلفاؤه هجماتهم ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة شمال غربي سوريا، وأوقعت غارات جوية، أمس الأحد، ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال في ريف إدلب.

فيما أعلنت هيئة تحرير الشام المعارِضة، تكبيد قوات الأسد خسائر عسكرية وبشرية شمالي اللاذقية.

قصف جوي ومدفعي مكثف

الطائرات الروسية قصفت اليوم الإثنين، بلدة إحسم، بثلاث غارات جوية.

كثفت طائرات الأسد وروسيا، غاراتها جنوب إدلب، وأوقعت أمس الأحد 11 قتيلاً، وفق ما ذكر الائتلاف السوري المعارض.

الدفاع المدني السوري قال إن غارات النظام السوري على بلدة تلمنس شرق معرة النعمان أوقعت خمسة ضحايا مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان.

قضى أكثر 3 أشخاص، بقصف على مناطق الهلوبة ومعرشوين والفاقي، حسب الدفاع المدني.

قوات النظام السوري قصفت الأحياء السكنية، في مدينة كفرنبل بأكثر من 16 صاروخا، وقذيفة مدفعية.

طيران النظام قصف بالصواريخ الفراغية والتقليدية، مدينة معرة النعمان، وقرى كفرسجنة وحزارين وتلمنس وكفرعويد، وبلدة جرجناز.

استشهاد خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان واصابة اثنين آخرين، بمجزرة مروعة ارتكبتها طائرات الأسد الحربية بعد استهدافها لمنازل المدنيين في بلدة تلمنس بريف معرة النعمان الشرقي.

القصف مستمر منذ أكثر من 120 يوماً

والقتل بالتناوب ما بين الأسد وروسيا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/wyfUi7Zmyj — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 25, 2019

محاولات تقدم

تواصل قوات النظام والمليشيات الإيرانية بدعم روسي، محاولة التقدم في محيط معرة النعمان جنوبي إدلب.

قوات الأسد، جلبت أمس الأحد، تعزيزات عسكرية، لمنطقة جبل شحشبو في ريف حماة الشمالي.

سيطرت قوات النظام السوري، خلال الأيام الماضية، على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، وعلى كافة مناطق ريف حماة الشمالي.

تحاصر قوات الأسد، نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك شمالي حماة.

لم أخرج من بيتي وبلدتي إلا خوفاً على أطفالي وعائلتي من شدة القصف.

نازحون يتحدثون عن معاناتهم ويحاولون البحث عن حياة جديدة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/GtQoEcWp2Y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 25, 2019

خسائر لقوات النظام شمال اللاذقية