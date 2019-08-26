روسيا: هجوم إدلب لا يخالف الاتفاقيات مع تركيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتفهم مخاوف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من هجوم إدلب.

لكن المتحدث باسم الكرملين أضاف أن بوتين يشعر بقلق مماثل، من هجمات من وصفهم بالمتشددين شمال غربي سوريا، داعياً أنقرة إلى وضع حد لها.

تفاصيل

المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في تصريح صحفي، إنّ بوتين أكد مراراً أنه يتفهم المخاوف التركية، لكنه قلق من نشاط العناصر "الإرهابية" في إدلب، داعياً إلى القضاء عليها وتدميرها.

وكالة الإعلام الروسية، نقلت عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قوله، اليوم الإثنين، إن هجوم النظام السوري المدعوم من موسكو، على إدلب، لا يخالف الاتفاقيات مع تركيا.

كيف مهدت روسيا لوقف اتفاق سوتشي؟

في 20 أغسطس/آب الجاري، صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير شامانوف، بأنّ الخطوات الأخيرة التي قامت بها تركيا في منطقة إدلب تتعارض مع اتفاق سوتشي بين البلدين.

أضاف شامانوف، أنّ هناك اختلافاً في وجهات النظر مع أنقرة في هذا الشأن، وأن موسكو حذرت الجانب التركي مراراً من أن هذا الاختلاف سيؤدي عاجلاً أو آجلا إلى "تناقضات حقيقية".

اعتبر المسؤول الروسي أنه لا يمكن تجاهل موقف الجانب السوري الذي تشمل سيادته منطقة إدلب أيضاً، وهو ما أدى إلى توجيه ضربة للقوات التركية مؤخرا.

أضاف شامانوف أن هناك شروطاً مواتية للعمل المشترك في إدلب يجب التحرك في إطارها بدلا من "التعنت". كما عبر عن عدم رغبة بلاده في تكرار مثل هذه الحوادث.

تواصل الهجمات الروسية على إدلب

خلفيات