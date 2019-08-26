رغم وعيد "نصر الله".. إسرائيل تقصف مواقع في لبنان وغزة

رغم تهديد زعيم حزب الله اللبناني برد قوي، شنت "إسرائيل"، فجر اليوم الإثنين، غارات جوية على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة في لبنان قرب الحدود السورية.

تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية على قطاع غزة، استهدفت موقعًا للمقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فجر اليوم، تقليص كمية الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة إلى النصف.

قصف على موقع للجبهة الشعبية بلبنان

وفقًا لمصدر أمني وصحيفة النهار اللبنانية، فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي جريح.

مسؤول من الموقع الفلسطيني في بلدة قوسايا: طائرات مسيرة استهدفت أحد مواقعنا في البقاع اللبناني بثلاثة صواريخ صغيرة.

قناة النهار: نيران مضادة للطائرات أطلقت من الموقع.

الغارة تأتي غداة انفجار طائرة إسرائيلية مسيرة في المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية -معقل الحزب- في بيروت.

القصف أسفر عن أضرار مادية وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح. أيضًا سقطت طائرة مسيرة أخرى في المنطقة نفسها.

غارات على مقر الجبهة الشعبية القيادة العامة في جرود قوسايا البقاع pic.twitter.com/2QEJk3RagM — حيدرة (@AbPswQ9Tbz6Hk2E) August 25, 2019

وعيد حسن نصر الله

أمين عام حزب الله حسن نصر الله هدد في خطاب مساء أمس إسرائيل باستهداف جنودها عند الحدود، واعتبر أن "ما حصل هو خطير جدًا". وقال أيضا:

الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارًا، في حين أن الطائرة الثانية كانت هجومية مفخخة وانفجرت، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله، في الضاحية الجنوبية.

أي سكوت عن هذا الخرق سيؤدي إلى تكرار السيناريو العراقي في لبنان حيث الطائرات المسيرة تقصف مراكز للحشد الشعبي في العراق، ونتنياهو يباهي بذلك.

نصر الله للإسرائيليين: نتنياهو يشتغل في الانتخابات وهو يلعب بدمائكم ويقودكم نحو حافة الهاوية. سندافع عن بلدنا في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضًا.

أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود، منذ الليلة، قف على الحائط على رجل ونصف وانتظر. نحن أمام مرحلة جديدة وليتحمل الكل مسؤوليته في هذه المرحلة.

شاهد قصف إسرائيلي على مركز للقيادة العامة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التابعة لأحمد جبريل، وأصوات المضادات الأرضية تسمع بوضوح في "جرود قوسايا" البقاع الأوسط؛ وتحرك لسيارات الإسعاف . pic.twitter.com/k2AAUjDAB4 — Gpress l غزة برس (@Gazapres) August 26, 2019

تقليص الوقود لغزة

نتنياهو قرر فجر اليوم تقليص كمية الوقود التي تدخل إلى غزة إلى النصف، بعد ساعات من قصف إسرائيلي في القطاع، تلا إطلاقا لقذائف صاروخية تجاه بلدات إسرائيلية.

منسق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، قال إن القرار يشمل الوقود الذي يدخل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومدته غير محددة.

من المتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير على عمل محطة توليد الكهرباء، ما يعني زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

https://twitter.com/qudsn/status/1165758418403168256?ref_src=twsrc%5Etfw

غارات إسرائيلية على القطاع