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سياسة

توقف جزئي لشركة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

أزمة الوقود تهدد بتوقف الخدمات الطبية في قطاع غزة
أزمة الوقود تهدد بتوقف الخدمات الطبية في قطاع غزة
26/8/2019

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الإثنين، عن توقف أحد مولدات محطة الكهرباء، بسبب تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكميات الوقود الواردة إلى المحطة.

تصريحات محمد ثابت، المتحدث باسم شركة كهرباء غزة:
  • سلطة الطاقة أبلغتنا بتوقف مولد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء، بسبب تقليص الاحتلال لكميات الوقود الواردة للمحطة.
  • توقف عمل المولد سيتسبب بتقليص كمية الكهرباء المتوفرة، وبالتالي انخفاض عدد ساعات وصل التيار الكهربائي.
  • هذا قرار جائر وهو عبارة عن عقاب جماعي، فنحن حاليا في أزمة وستتفاقم الآن بسبب القرار الإسرائيلي. 
  • سيكون لذلك تأثير خطير على حياة مليوني مواطن وعلى المرافق الحيوية كالمستشفيات.
الاحتلال يقلص كمية الوقود:
  • صباح الإثنين، قررت سلطات الاحتلال تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع.
  • كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال مساء الأحد، إن ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
  • لم تتبن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
يعاني القطاع المحاصر من نقص في إمدادات الوقود ـ رويترز
تفاقم الأزمة:
  • حاليا يحصل سكان غزة على امدادات الكهرباء لـ 6 ساعات تنقطع بعدها 12 ساعة، ويتوقع أن يتسبب تقليص كمية الوقود أن يخفض إمدادات الكهرباء إلى 4 ساعات فقط.
  • يعاني قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص من الحصار الإسرائيلي، من نقص حاد في الكهرباء منذ عام 2006.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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