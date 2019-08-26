ترمب يقترح ضرب الأعاصير بالقنابل النووية لمنعها من الوصول لليابسة

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اقترح إلقاء قنابل نووية على الأعاصير، كي تتلاشى، قبل أن تصل للولايات المتحدة الأمريكية.

وراء الكواليس

اقتراح ترمب جاء خلال جلسة مخصصة في البيت الأبيض، لإطلاعه على آخر المستجدات المرتبطة بالأعاصير.

ترمب: لماذا لا نفجر تلك الأعاصير قبل أن تصل؟ إنها تتحرك من ساحل أفريقيا إلى المحيط الأطلسي، لماذا لا نلق قنبلة ونقوم بتعطيلها؟

أجاب المختصون على سؤال ترمب، بأنهم سيدرسون الفكرة، وينظرون في الاقتراح.

وفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا".

تعليق البيت الأبيض

مسؤول كبير لم يسمه الموقع، قال إنّ البيت الأبيض لا يعلق على المناقشات الخاصة لترمب.

أضاف المسؤول أن فكرة ترمب، قد تكون في سياق حديث أجراه مع فريق الأمن القومي التابع له.

مسؤول آخر دافع عن ترمب، معتقداً أن تصريحاته ليست مدعاة للقلق وتهدف لحماية الولايات المتحدة.

أشار الموقع إلى أنّ المقربين من ترمب، يحبون أن يطرح الرئيس أسئلة من هذا القبيل، مشيرين إلى الحاجة لوجود أشخاص أقوياء للرد عليه.

ليست المرة الأولى

ذكر الموقع أن ترمب لم يخترع هذا الفكرة من تلقاء نفسه، حيث كانت مطروحة سابقاً في عصر الجنرال دوايت أيزنهاور قبل عام 1961.

تستمر الفكرة في الطرح على الجمهور، رغم أن العلماء يؤكدون أنها لن تنجح.

هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأمريكي مثل هذا الاقتراح.

في عام 2017 سأل ترمب مسؤولًا كبيراً، عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

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