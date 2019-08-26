ترمب: نريد إيران قوية.. وروحاني: ندعم الدبلوماسية في حل النزاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في طهران، داعيًا إيران إلى ضرورة تغيير سلوكها والتخلي عن مشاريعها النووية.

من ناحيته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات صحفية اليوم، استعداده لعقد اجتماعات طالما أنها تخدم مصالح بلاده القومية، مؤكدًا دعمه للدبلوماسية في حل النزاع مع الولايات المتحدة.

تصريحات ترمب على هامش قمة مجموعة السبع:

لم أتفاجأ من دعوة فرنسا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات أمس الأحد على هامش القمة بهدف محاولة تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

لم أرغب في مقابلة ظريف شخصيًا. لقاء كهذا سابق جدًا لأوانه. كنت أعلم أنه قادم واحترمت ذلك.

نتطلع لجعل إيران ثرية من جديد، دعوهم يصبحوا أثرياء… إذا أرادوا. أو بمقدورهم أن يكونوا فقراء لأقصى حد ممكن.

لا أعتقد أن الطريقة التي يجبرون على العيش بها في إيران مقبولة.

ما نريده بسيط جدًا. يتعين أن تكون (دولة) غير نووية. سنتحدث عن الصواريخ الباليستية وسنتحدث عن التوقيت.

عليهم الكف عن الإرهاب. أعتقد أنهم سيتغيرون، أعتقد ذلك حقا. أظن أن لديهم فرصة.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يغادر مجموعة السبع (رويترز)

زيارة ظريف

ظريف أمس الأحد، قام بزبارة إلى بياريتس الفرنسية (مقر انعقاد قمة السبع) في زيارة مفاجئة، والتقى ماكرون.

ظريف أجرى محادثات مع مسؤولين فرنسيين على هامش القمة بعد ظهر أمس الأحد، حول البرنامج النووي الإيراني، ووصفت الرئاسة الفرنسية المحادثات بأنها كانت "إيجابية وستستمر".

الرئاسة الفرنسية أضافت أن مستشارين دبلوماسيين ألمان وبريطانيين شاركوا في اللقاء، موضحة أن مجيء ظريف كان "بالاتفاق" مع الولايات المتحدة.

ظريف قال إن دبلوماسية طهران الفعالة وجهودها للتعاون البناء متواصلة، وقال إن محادثاته مع الجانب الفرنسي كانت مكثفة، وتم خلالها إطلاع المستشارين على نتائج المحادثات، مؤكدًا أن الطريق إلى الأمام صعب، لكنه يستحق المحاولة.

أبرز تصريحات روحاني:

إذا اتضح لي أنه بإمكاني حل مشكلات الإيرانيين بلقاء، فإنني سأفعل ذلك بالتأكيد. مقاومة القوى العظمى فقط لن تحقق شيئًا.

من الضروري أن تبحث الحكومة في الوقت نفسه عن حلول لكافة المشكلات. من بين ذلك الدبلوماسية أيضًا، طالما أن هذا يخدم المصالح القومية.

المفاوضات ليس بإمكانها تحقيق النجاح بنسبة مئة في المئة. من الممكن أن نسلك مسارًا ننجح فيه مئة في المئة أو لا ننجح.

ينبغي لنا القيام بعملنا. فحيثما يكون هناك احتمال للنجاح ليس بنسبة 90% بل بنسبة 10 أو 20%، يجب أن نبذل جهودنا ونمضي الى الأمام، ولا يجب أن نفقد الفرص.

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