بعد غموض وتعتيم.. روسيا تعترف بحدوث تسرب إشعاعي نووي

أقرت وكالة الأرصاد الجوية الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بوجود تسرب إشعاعي نووي، عقب الانفجار الذي وقع قبل نحو أسبوعين في وحدة عسكرية شمال غربي البلاد.

أبرز ما جاء في بيان الأرصاد:

سحابة محملة بالإشعاعات تشكلت في المنطقة، إثر الانفجار الذي وقع بوحدة عسكرية في مدينة سيفيرودفينسك.

السحابة الاشعاعية التي تشكلت بعد الانفجار احتوت على عدة نظائر.

مستوى النشاط الإشعاعي ارتفع لفترة في المنطقة، وعاد للمستوى الطبيعي.

انفجار روسيا