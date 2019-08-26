اليمن.. انتكاسة عسكرية جديدة للقوات المدعومة إماراتيا في شبوة

أعلنت الحكومة اليمنية سيطرتها على أكبر قاعدة عسكرية للقوات المدعومة إماراتيًا في "عزان" ثاني أكبر مدن محافظة شبوة.
تتزامن هذه التطورات مع تبادل القصف والاتهامات بين الحوثيين وقوات التحالف، إذ أعلنت جماعة الحوثي اليوم قصف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية عن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين.
كان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قد وصل إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة رفقة وفد وزاري رفيع، للاطلاع على سير المعارك التي تخوضها قوات الحكومة الشرعية ضد قوات المجلس الانتقالي.
#قيادة_القوات_المشتركة لتحالف #دعم_الشرعية_في_اليمن تؤكد ضرورة التزام الأطراف كافة في محافظة ( #شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.https://t.co/qDH1rAuf70#واس pic.twitter.com/8k0iUcXSGh
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 26, 2019
وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي:
https://twitter.com/almasirah/status/1165857122355167232?ref_src=twsrc%5Etfw
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار مسيّرة بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من (الجوف) باتجاه المملكة.https://t.co/Pwk0ZWJemr#واس pic.twitter.com/2WyMDb18Nf
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 26, 2019
تحالف #دعم_الشرعية_في_اليمن" : قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" في المجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه #المملكة.https://t.co/7KGzfj7yOn#واس pic.twitter.com/a2MDMOCBMi
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 25, 2019