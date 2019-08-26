اليمن.. انتكاسة عسكرية جديدة للقوات المدعومة إماراتيا في شبوة

أعلنت الحكومة اليمنية سيطرتها على أكبر قاعدة عسكرية للقوات المدعومة إماراتيًا في "عزان" ثاني أكبر مدن محافظة شبوة.

تتزامن هذه التطورات مع تبادل القصف والاتهامات بين الحوثيين وقوات التحالف، إذ أعلنت جماعة الحوثي اليوم قصف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية عن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين.

مصادر للجزيرة:

قيادة القوات الإماراتية انسحبت من مقرها في بلحاف بشبوة وتتوجه إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن.

اللواء الأول نخبة شبوانية المدعوم إماراتيًا في منشأة بلحاف يعلن ولاءه للحكومة اليمنية.

قوات الجيش الوطني تسيطر على مركز مديرية حبان ومعسكر الرمضة الاستراتيجي بشبوة.

قوات الجيش الوطني تسيطر على مثلث النقبة الاستراتيجي بمديرية حبان بشبوة.

كان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قد وصل إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة رفقة وفد وزاري رفيع، للاطلاع على سير المعارك التي تخوضها قوات الحكومة الشرعية ضد قوات المجلس الانتقالي.

لجنة سعودية إماراتية

فجر اليوم الإثنين، أعلن التحالف في اليمن عن تشكيل لجنة سعودية-إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين في الجنوب، حسبما نقلت الوكالة السعودية الرسمية (واس).

وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي:

البلدان شكلا لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين.

نؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيًا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة تبدأ عملها اليوم الإثنين لمعالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.

ندعو كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.

https://twitter.com/almasirah/status/1165857122355167232?ref_src=twsrc%5Etfw

تبادل القصف والاتهامات بين الحوثيين والتحالف

قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلت عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير جنوبي السعودية، في ثالث قصف جوي خلال أقل من يوم.

المتحدث: تكرار استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يهدف لإخراج القاعدة الجوية عن الخدمة أو إصابتها بالشلل التام كونها من أهم القواعد التي يستخدمها النظام السعودي منطلقا لعملياته العدائية ضد أبناء الشعب اليمنى.

هجمات سابقة

الحوثيون نفذوا مساء أمس الأحد؛ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة، مستهدفة مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد، منها مبنى الاتصالات العسكرية.

كما نفذوا هجوما سابقًا مستهدفًا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بعسير وحقق إصابات دقيقة في مرافق القاعدة الجوية والمطار، وفق المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

#عاجل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار مسيّرة بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من (الجوف) باتجاه المملكة.https://t.co/Pwk0ZWJemr#واس pic.twitter.com/2WyMDb18Nf — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 26, 2019

المتحدث باسم التحالف في بيان أمس:

قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، بالمجال الجوي اليمني أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه السعودية.

جميع محاولات المليشيا الحوثية مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.