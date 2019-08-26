الحوثيون: هاجمنا هدفا مهما في الرياض.. والسعودية تنفي

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، الإثنين، إنها نفذت هجوما واسعا بطائرات مسيرة على "هدف عسكري مهم" في العاصمة السعودية الرياض، من دون أن توضح طبيعة الهدف.

تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحي سريع:

الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات من طراز "صماد 3" على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.

هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني.

نجدد دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا.

نفي سعودي

وكالة رويترز نقلت عن متحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قوله، إنه لا صحة لمزاعم الحوثيين شنَ هجوم ٍبطائرة مسيرة على الرياض.

في وقت سابق من، مساء أمس الأحد، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم أطلقوا عشرة صواريخ بالستية باتجاه جازان جنوبي السعودية.

أضاف أن الصواريخ استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار جازان ومواقع عسكرية أخرى.

وكالة الأنباء السعودية قالت إن التحالف اعترض 6 صواريخ أطلقها الحوثيون من صعدة باتجاه جازان.

الحرب في اليمن: