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الحوثيون: هاجمنا هدفا مهما في الرياض.. والسعودية تنفي

صورة لطائرة مسيرة من طراز (صماد) في معرض لمعدات حربية للحوثيين
صورة لطائرة مسيرة من طراز (صماد) في معرض لمعدات حربية للحوثيين
26/8/2019

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، الإثنين، إنها نفذت هجوما واسعا بطائرات مسيرة على "هدف عسكري مهم" في العاصمة السعودية الرياض، من دون أن توضح طبيعة الهدف.

تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحي سريع:
  • الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات من طراز "صماد 3" على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.
  • هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني.
  • نجدد دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا.
نفي سعودي
  • وكالة رويترز نقلت عن متحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قوله، إنه لا صحة لمزاعم الحوثيين شنَ هجوم ٍبطائرة مسيرة على الرياض.
  • في وقت سابق من، مساء أمس الأحد، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم أطلقوا عشرة صواريخ بالستية باتجاه جازان جنوبي السعودية.
  • أضاف أن الصواريخ استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار جازان ومواقع عسكرية أخرى.
  • وكالة الأنباء السعودية قالت إن التحالف اعترض 6 صواريخ أطلقها الحوثيون من صعدة باتجاه جازان.
الحرب في اليمن:
  • منذ مارس/آذار 2015، يشهد اليمن حربا بين تحالف تقوده السعودية لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجماعة الحوثين.
  • تسيطر جماعة الحوثيين ـ المتهمين بتلقي دعم إيراني ـ على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
  • أدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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