الجيش اليمني يوقف الاشتباك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف إطلاق النار في محافظات عدن وأبين وشبوة بعد أيام من الاشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقف إطلاق النار

وزير الدفاع الفريق اليمني محمد المقدسي، وجه كل الوحدات العسكرية في الجنوب، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه بموقع تويتر.

في وقت سابق الإثنين، دعت السعودية والإمارات، في بيان مشترك، اليمنيين إلى الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة التحالف لفض الاشتباك.

السعودية والإمارات دعتا اليمنيين إلى سرعة الانخراط في حوار (جدة) لمعالجة أزمة الجنوب اليمني.

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال إن السبيل الوحيدة أمام اليمنيين هي تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت إليه الرياض.

رد الحكومة اليمنية

نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي قال إنهم يرحبون بدعوة السعودية للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح من قبل التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات.

الحضرمي في تغريدات على تويتر: نجدد طلبنا بإيقاف الدعم لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.

الحضرمي: دعم المليشيات هو خروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي.

الوضع الميداني

الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس هادي أحكم سيطرته على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وجميع مديرياتها الـ 17.

يأتي هذا بعد أيام من المعارك التي خاضتها قوات الشرعية ضد مسلحي النخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي المدعومين إماراتياً.

منتصف أغسطس/ آب الجاري، حملت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

تتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والتي سيطرت على العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، وتسعى للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية.

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