الاحتلال يعتقل منفذي عملية "دوليف" ونتنياهو يأمر ببناء حي استيطاني جديد

اعتقل جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منفذي عملية التفجير قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله بالضفة الغربية، فيما أمر رئيس حكومة الاحتلال ببناء حي استيطاني جديد بنفس المكان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إعلان نتنياهو عن مخطط الحي الاستيطاني في "دوليف"، المقامة على أراضي قرية الجانية برام الله، جاء ردًا على "عملية العين" التي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها يوم الجمعة الماضي .

اعتقال منفذي عملية رام الله

موقع 0404 المقرب من جيش الاحتلال: تم اعتقال المنفذين الاثنين خلال الليل بعد أن دلت المخابرات قواتنا على المكان الذي كانا يختبئان فيه، في قرية كوبر برام الله.

الموقع الإسرائيلي: المركبة التي نفذا بواسطتها العملية عثر عليها في قرية عين عريك برام الله واستولت عليها قوات الجيش.

حسب التقديرات، فإن جيش الاحتلال استدل على المنفذين بعد ساعات من العثور على المركبة التي ادعى أنها استخدمت في توصيل المنفذين بعد انسحابهما من مكان العملية.

صباح يوم الجمعة الماضي، قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب والدها وشقيقها، عقب انفجار عبوة ناسفة، قال جيش الاحتلال إنها محلية الصنع، قرب "عين بوبين" إلى الشمال من قرية دير ابزيع غربي مدينة رام الله.

قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية ووضعت حواجز عسكرية وأغلقت أخرى في محيط المنطقة القريبة من مستوطنة "دوليف" وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من القرى المحيطة.

https://twitter.com/qudsn/status/1165866026715815936?ref_src=twsrc%5Etfw

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 23 فلسطينيًا على الأقل، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

بيان لجيش الاحتلال أفاد باعتقال 23، ممن وصفهم بالمطلوبين، معظمهم من رام الله؛ بزعم ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

#عاجل: مراسل نيو برس: قوات الاحتلال تقوم الآن بهدم مطعم المخرور ومنزل يعود لعائلة قيسية في منطقة واد المخرور شمال غرب بيت جالا غرب بيت لحم. pic.twitter.com/bwjEUoln9a — امجد عطاري (@amjad852010) August 26, 2019

حي استيطاني جديد

أوعز نتنياهو بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة استيطانية جديدة.

نتنياهو عبر تويتر: نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا. سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان.

يذكر أن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للاحتلال الإسرائيلي، صادق خلال شهر أغسطس/آب الماضي، على إيداع مخطط لبناء مئتي وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء مئة وحدة استيطانية في مستوطنة "إيبي هناحال".

المستوطنتان تقعان شرق الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

كذلك صادق على شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة "غفاعوت"، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات الاحتلال لبنائها في هذه المستوطنة.