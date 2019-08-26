إيران تعلن بيع نفط الناقلة "أدريان داريا" لجهة مجهولة

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن بيع إيران لشحنات النفط التي تحملها الناقلة، "أدريان داريا"، المفرج عنها من سلطات جبل طارق، دون تحديد الجهة المشترية.

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وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نقلت عن ربيعي قوله إنّ مالك الناقلة الحالي سيقرر وجهتها التالية.

تحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار حسب المصدر ذاته.

أظهرت بيانات ملاحية يوم الإثنين الماضي أن الناقلة، التي كانت محور أزمة بين واشنطن وطهران، لم تعد مسجلة على أنها متجهة إلى تركيا، التي كانت وجهتها المحددة في مطلع الأسبوع.

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