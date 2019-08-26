إيران تعلن بيع نفط الناقلة "أدريان داريا" لجهة مجهولة

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن بيع إيران لشحنات النفط التي تحملها الناقلة، "أدريان داريا"، المفرج عنها من سلطات جبل طارق، دون تحديد الجهة المشترية.
تفاصيل
- وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نقلت عن ربيعي قوله إنّ مالك الناقلة الحالي سيقرر وجهتها التالية.
- تحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار حسب المصدر ذاته.
- أظهرت بيانات ملاحية يوم الإثنين الماضي أن الناقلة، التي كانت محور أزمة بين واشنطن وطهران، لم تعد مسجلة على أنها متجهة إلى تركيا، التي كانت وجهتها المحددة في مطلع الأسبوع.
خلفيات
- احتجزت الناقلة غريس-1 في الرابع من يوليو/ تموز الماضي من قبل شرطة جبل طارق والقوات الخاصة البريطانية، ما أثار أزمة بين طهران ولندن.
- بعد إفراج جبل طارق عن الناقلة في 18 أغسطس/آب، قالت الولايات المتحدة إنها ستتخذ كل إجراء ممكن لمنعها من توصيل النفط إلى سوريا، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
- قرار الإفراج عن الناقلة جاء بعد تعهد مكتوب قُدم للسلطات بعدم إفراغ حمولتها في سوريا ونفت طهران ذلك.
- إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس 1" إلى "أدريان داريا 1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.
- ألغى رئيس حكومة جبل طارق قرار احتجاز الناقلة وسمح لها بالإبحار، فيما طلبت وزارة العدل الأمريكية من سلطات جبل طارق تمديد احتجاز الناقلة.
- في 19يوليو/ تموز الماضي احتجزت إيران في مضيق هرمز ناقلة نفط بريطانية، "ستينا إمبيرو"، بشبهة "عدم احترام القانون الدولي للبحار"، في خطوة صنّفها محللون في خانة الانتقام.