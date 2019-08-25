220 طفلا فلسطينيا أسيرا محرومون من الالتحاق بالدراسة

حرم الاحتلال الإسرائيلي 220 طفلًا فلسطينيًا أسيرًا في معتقلاته، من التوجه إلى مدارسهم كنظرائهم من الطلبة، والالتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم الأحد.

بيان مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة:

أدعو المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.

أدعوهم أيضًا إلى الضغط على الاحتلال من أجل تأمين حرية هؤلاء الأطفال الأسرى، والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.

سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتهديد والتنكيل والترويع أحيانًا بالكلاب.

المعاملة القاسية التي يتعرض لها الأطفال تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 10 فلسطينيين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة.

اقتحامات واعتقالات بالقدس والضفة: